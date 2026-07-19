Los interioristas coinciden: "Los platos de ducha tienen los días contados y esta es la tendencia que los sustituirá"

La casa está en constante evolución, es una de las cosas que siempre cambia. Conforme van evolucionando las tendencias y se van haciendo nuevos descubrimientos, uno de los primeros ámbitos en los que se acaban aplicando es el hogar. Una de las habitaciones que más varían es el cuarto de baño: basta con ver un baño diseñado hace 50 años con un baño hecho ahora.

Dentro del baño, uno de los elementos que más ha evolucionado a lo largo del tiempo es la ducha. Hace muchos años lo más común en los baños era tener bañera y, con la reducción del espacio habitable, se pasó a la ducha. Ahora, los expertos en interiorismo advierten de una nueva tendencia y es que el plato de ducha, tal y como lo conocemos, está a punto de desaparecer.

Tamaño reducido y funcionalidad

El plato de ducha es el gran protagonista de la reforma de muchos baños que se han quedado anticuados por su reducido tamaño y su gran funcionalidad, al hacer más accesible este espacio destinado a la higiene corporal. Ahora, el diseño de interiores ha ido un paso más allá con la intención de optimizar estas cualidades y ha surgido el concepto de ducha italiana. Este modelo es muy similar al del plato de ducha, pero con ciertas diferencias clave que terminan marcando la diferencia.

Ejemplo de un baño vintage / Hervé Hôte

Las diferencias clave entre los modelos

Uno de los principales problemas que tienen los platos de ducha es el desnivel con el que cuentan para los accesos. Esto puede dar lugar a tropiezos y acumulación de residuos, además de suponer un problema para las personas con problemas de movilidad. Por esto, el modelo italiano plantea como alternativa la conocida como walk-in shower. Consiste en una ducha a nivel del suelo; una continuación del propio baño con una ligera inclinación para evitar que el baño se llene de agua.

Al estar al nivel del resto del baño, muchas personas optan por cambiar el tipo de baldosa del suelo en la zona de la ducha para crear una ruptura visual con la demás superficie. Esta diferencia ayuda a dar una sensación de mayor amplitud, para que el baño parezca todavía más grande.

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El plato de ducha se encuentra a ras del suelo en este nuevo modelo / iStock

Sin embargo, este nuevo modelo también tiene sus desventajas. Las dos principales son la inversión monetaria y el espacio requerido. Este tipo de ducha es más caro y requiere de un baño con mayor superficie para poder instalarse bien. Si la instalación es posible y se tiene suficiente dinero para realizarla, es la opción escogida por los interioristas.