Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio Cinco VillasExzaragocistas en el MundialIncendio Cinco VillasReal ZaragozaDe Illueca a Nueva YorkCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

Los interioristas coinciden: "Los platos de ducha tienen los días contados y esta es la tendencia que los sustituirá"

Los expertos en decoración señalan el nuevo diseño que sustituirá al modelo tradicional por la necesidad de baños más accesibles y visualmente amplios

La ducha a ras del suelo sustituirá al tradicional plato de ducha

La ducha a ras del suelo sustituirá al tradicional plato de ducha / Pexels

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabriel Boj

La casa está en constante evolución, es una de las cosas que siempre cambia. Conforme van evolucionando las tendencias y se van haciendo nuevos descubrimientos, uno de los primeros ámbitos en los que se acaban aplicando es el hogar. Una de las habitaciones que más varían es el cuarto de baño: basta con ver un baño diseñado hace 50 años con un baño hecho ahora.

Dentro del baño, uno de los elementos que más ha evolucionado a lo largo del tiempo es la ducha. Hace muchos años lo más común en los baños era tener bañera y, con la reducción del espacio habitable, se pasó a la ducha. Ahora, los expertos en interiorismo advierten de una nueva tendencia y es que el plato de ducha, tal y como lo conocemos, está a punto de desaparecer.

Tamaño reducido y funcionalidad

El plato de ducha es el gran protagonista de la reforma de muchos baños que se han quedado anticuados por su reducido tamaño y su gran funcionalidad, al hacer más accesible este espacio destinado a la higiene corporal. Ahora, el diseño de interiores ha ido un paso más allá con la intención de optimizar estas cualidades y ha surgido el concepto de ducha italiana. Este modelo es muy similar al del plato de ducha, pero con ciertas diferencias clave que terminan marcando la diferencia.

Ejemplo de un baño vintage

Ejemplo de un baño vintage / Hervé Hôte

Las diferencias clave entre los modelos

Uno de los principales problemas que tienen los platos de ducha es el desnivel con el que cuentan para los accesos. Esto puede dar lugar a tropiezos y acumulación de residuos, además de suponer un problema para las personas con problemas de movilidad. Por esto, el modelo italiano plantea como alternativa la conocida como walk-in shower. Consiste en una ducha a nivel del suelo; una continuación del propio baño con una ligera inclinación para evitar que el baño se llene de agua.

Al estar al nivel del resto del baño, muchas personas optan por cambiar el tipo de baldosa del suelo en la zona de la ducha para crear una ruptura visual con la demás superficie. Esta diferencia ayuda a dar una sensación de mayor amplitud, para que el baño parezca todavía más grande.

Noticias relacionadas

El plato de ducha se encuentra a ras del suelo en este nuevo modelo

El plato de ducha se encuentra a ras del suelo en este nuevo modelo / iStock

Sin embargo, este nuevo modelo también tiene sus desventajas. Las dos principales son la inversión monetaria y el espacio requerido. Este tipo de ducha es más caro y requiere de un baño con mayor superficie para poder instalarse bien. Si la instalación es posible y se tiene suficiente dinero para realizarla, es la opción escogida por los interioristas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
  2. La paradoja del Real Zaragoza: el descenso deportivo con un capital social once veces superior en cuatro años
  3. Casa Pedro, el mítico restaurante de Zaragoza, renace con nuevo nombre y local: 'Ya era hora de hacer este cambio
  4. El refuerzo para la delantera del Real Zaragoza. Cervera deja claro a De Miguel su condición de descarte, pero el Tenerife no tiene prisa en su salida
  5. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  6. El 112 pone en preaviso a 1.000 habitantes de otros cuatro pueblos de las Cinco Villas ante una posible evacuación
  7. Hallan restos de trincheras de la guerra civil junto al futuro centro de datos de Florentino Pérez en La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
  8. ¿Tranvía o autobús de alta capacidad? Natalia Chueca da la orden para contratar el estudio que definirá las alternativas para la línea 2 de Zaragoza

Así combate la UME el incendio de La Mierla, Guadalajara

Los interioristas coinciden: "Los platos de ducha tienen los días contados y esta es la tendencia que los sustituirá"

Los interioristas coinciden: "Los platos de ducha tienen los días contados y esta es la tendencia que los sustituirá"

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

Ya está vigente: multas de hasta 3.000 euros por el ruido de la lavadora si molesta a tus vecinos

Ya está vigente: multas de hasta 3.000 euros por el ruido de la lavadora si molesta a tus vecinos

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Azcón explica la evolución del incendio de las Cinco Villas

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión
Tracking Pixel Contents