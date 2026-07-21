Helena Rodero, farmacéutica: "Esta es la forma correcta de lavarte el pelo"

El cuidado del pelo es algo que hay que tener en cuenta. Para ello, es importante mantener una buena rutina, utilizar buenos productos y el cuidado personal. Sin embargo, hay algo más importante todavía. Lavarse de forma correcta el cabello. Algo que, aunque se hace de forma habitual, puede que no se esté haciendo de la forma correcta.

Es especialmente relevante la manera en la que se aplica el champú y el acondicionador para eliminar correctamente la grasa y no estropear las puntas.

La farmacéutica especialista en cabello, Helena Rodero, ha explicado a través de un reel en Instagram como hacerlo bien. Primero advierte que no recomienda usar los cepillos de silicona que se han puesto de moda. "Solo va a conseguir que se te rompa el cabello desde la raíz y si no lo rompe lo deja más delicado", afirma.

Helena recomienda usar una técnica distinta para lavarse el cabello, sobre todo, para la gente que tiene el pelo "encrespado, delicado, que se rompe y que no tiene brillo".

El método de Helena Rodero

Su método recomendado empieza en seco. Antes de la ducha, según la farmacéutica, "hay que desenredar el pelo utilizando un cepillo con cerdas de jabalí". Mientras se desenreda de abajo a arriba se aprovecha para dar un masaje en el cuero cabelludo, para facilitar el lavado posterior.

El champú hay que emulsionarlo en las manos con agua

Una vez cepillado y aún en seco, hay que aplicar el acondicionador de medios a puntas. Finalizado el prelavado, se pasa a lo importante. Mientras ya se está limpiando el pelo con agua, a la hora de dar champú hay que emulsionarlo con agua en las manos.

Después, para aplicarlo únicamente en el cuero cabelludo, "introduce las yemas de los dedos en el cuero cabelludo y frota siempre en la misma dirección", detalla Helena. Si se tiene el pelo graso, la especialista recomienda hacer dos pasadas con el champú.

Volver a aplicar el acondicionador

Una vez terminado, solo queda escurrir el pelo y volver a aplicar el acondicionador de medios a puntas. "Para finalizar vuelves a escurrir con cuidado, te pones tu toalla y esperas cinco o diez minutos para retirar el máximo de humedad".

De este modo, se conseguirá mantener un pelo limpio y cuidado desde la raiz. Así, se tiene en cuenta una de las partes donde más se acumula la grasa y, al mismo tiempo, se evita que se sequen las puntas.