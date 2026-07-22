Movistar Plus lanza una oferta difícil de igualar: menos de 5 euros al mes durante tres meses

Si estabas pensando en suscribirte a Movistar Plus, este puede ser el mejor momento para hacerlo. La plataforma ha recuperado una de sus promociones más atractivas y ofrece tres meses de su plan Cine, Series y Deportes por solo 4,99 euros al mes, la mitad de su precio habitual.

La oferta estará disponible hasta el próximo 31 de julio y permite disfrutar del inicio de las principales competiciones deportivas del calendario por menos de 15 euros en total los tres meses. Además, no hace falta ser cliente de Movistar para aprovecharla.

Cómo conseguir tres meses de suscripción a Movistar Plus a mitad de precio: todo lo que tienes que hacer

Cómo disfrutar de Movistar Plus tres meses a mitad de precio / Freepik

La promoción es muy sencilla. Eso sí, te recomendamos no dejarla para más tarde; puede que el plazo se te pase. Solo estará disponible diez días y está pensada para nuevos usuarios. Tienes tiempo para buscar a un familiar o amigo que se suscriba a ello (psst: ya te adelantamos que la suscripción es compatible y ofrece dos reproducciones simultáneas). El motivo es muy sencillo; los nuevos usuarios que se suscriban al plan de Movistar Plus pagarán únicamente 4,99 euros al mes durante los tres primeros meses de servicio.

En resumen:

Puedes disfrutar de tres meses de suscripción por 4,99 euros al mes . La misma suscripción que incluye deporte, series y películas al mejor precio.

. La misma suscripción que incluye deporte, series y películas al mejor precio. Un ahorro del 50% respecto al precio habitual.

Sin compromiso de permanencia.

Disponible para clientes de cualquier operador.

Contratable hasta el 31 de julio.

Una vez finalizado el periodo promocional, la cuota pasará a ser de 9,99 euros mensuales, aunque la suscripción puede cancelarse en cualquier momento.

Todo lo que podrás ver con la promoción de Movistar Plus

Todo lo que podrás ver con la promoción de Movistar Plus / Cortesía Movistar Plus

La oferta llega justo antes del arranque de la temporada deportiva 2026-27, por lo que es una oportunidad especialmente interesante para los aficionados al deporte. Al fin y al cabo, con esta promoción podrás disfrutar del mejor partido de jornada de LALIGA, de toda LALIGA Hypermotion, del mejor partido de la UEFA Champions League, de la Premier League y, más allá del fútbol, del Open, Copa Davis, La Liga Endesa , la Euroliga de baloncesto... y un largo etcétera de competiciones deportivas. Todo ello, por menos de cinco euros al mes durante un trimestre. Sensacional, ¿verdad?

Pues si te parece poco, recordar que con esta promoción el deporte no es el único protagonista; podrás acceder a un amplio catálogo de cine, series, documentales y más de 80 canales para ver en streaming desde cualquier dispositivo compatible. Una oferta que se vuelve aún más atractiva si tenemos en cuenta que estamos en agosto y es el mes por excelencia donde más series y películas se disfrutan.

El detalle que muchos desconecen de Movistar Plus y les hace perder la ocasión de suscribirse

Una de las grandes ventajas del servicio es que no está vinculado a ningún paquete de fibra o móvil. Es decir, puedes contratar Movistar Plus+ aunque tengas tu línea con otro operador como puede ser: Vodafone, Orange, DIGI...

Además, la suscripción incluye dos reproducciones simultáneas, por lo que es posible utilizarla en varios dispositivos al mismo tiempo.

Esta promoción solo estará disponible durante unos días, ¡no dejes pasar la oportunidad!

Esta promoción solo estará disponible durante unos días, ¡no dejes pasar la oportunidad! / Cortesía Movistar

Si tenías pensado suscribirte a Movistar Plus para seguir el arranque de la temporada, esta promoción llega en el momento perfecto. Por menos de 15 euros podrás disfrutar de tres meses de uno de los servicios de streaming más completos del mercado y acceder a algunos de los eventos deportivos más esperados del verano.

Eso sí, el descuento tiene fecha de caducidad: solo podrá contratarse hasta el próximo 31 de julio. Una vez finalice la promoción, el servicio volverá a su precio habitual de 9,99 euros al mes.

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Fuente: El Periódico