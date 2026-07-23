Esta es la mejor alternativa al aire acondicionado en verano: más barata y perfecta para los aragoneses

No solo el aire acondicionado sirve para tener un clima agradable en casa. Existen diferentes electrodomésticos que permiten soportar el calor en los meses más calurosos del verano. Puede pensarse que el ventilador es la mejor alternativa barata, pero existe una opción intermedia entre estos dos dispositivos que es idónea para el clima de Aragón.

Esta comunidad autónoma en verano se caracteriza por un clima cálido y seco, como la gran mayoría de las comunidades del interior de España. Por tanto, el climatizador evaporativo es la mejor alternativa para lugares como Aragón, ya que llega a reducir la temperatura en unos diez grados.

La Aemet confirma la tercera ola de calor del verano. / Miguel Ángel Gracia

Las ventajas de un climatizador evaporativo

Este aparato se caracteriza por su bajo consumo, la ausencia de instalación y un coste de funcionamiento reducido. Los climatizadores evaporativos se basan en un principio físico similar a lo que hace el cuerpo humano con el sudor para regular la temperatura. El electrodoméstico absorbe el aire caliente, lo pasa por un panel humedecido, expulsa el aire fresco y da cierta sensación húmeda. El agua se queda con el calor del aire al evaporarse y, por tanto, se enfría de forma natural. No necesita compresores ni gases refrigerantes.

El climatizador evaporativo funciona de forma natural mediante la evaporación del agua

Eso es, precisamente, una de las diferencias que tiene con el aire acondicionado. Un equipo de aire acondicionado necesita gas refrigerante que, a través de un circuito cerrado, extrae el calor de la vivienda y lo expulsa al exterior. Sin embargo, el climatizador evaporativo lo hace de forma natural, mediante la evaporación del agua. Asimismo, no requiere llevar a cabo ninguna instalación, tan solo conectarlo a un enchufe.

Ahorro energético

Otro atractivo para utilizar esta opción es su gasto energético, mucho menor que el de un aire acondicionado. Estos últimos suelen consumir entre 1.000 y 3.000 vatios por hora funcionando. Por su parte, el climatizador utiliza mucho menos. Sus potencias oscilan entre los 30 y los 75 vatios. Esta diferencia supone un ahorro energético notorio y se traduce en una disminución en la cantidad a pagar cuando llega la factura de la luz.

El precio de los climatizadores evaporativos depende de su calidad. Se pueden encontrar algunos por debajo de los 100 euros y otros que pueden llegar a superar los 1.000 euros. Sin embargo, los de uso doméstico oscilan en torno a la centena de euros.

En otros lugares de España su utilidad es más reducida

Aunque usar este aparato sea idóneo para Aragón es cierto que en otros lugares de España su utilidad puede ser más reducida. En especial, en zonas con altos niveles de humedad, como pueden ser las costeras, porque el aire saturado dificulta el proceso de evaporación.