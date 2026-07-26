Cómo enfriar una habitación sin aire acondicionado: el método británico que triunfa en verano

El calor sigue estando presente en el verano español. Conforme más vamos avanzando, parece que las temperaturas aumentan por igual. Además, desde el martes 21 de julio, tenemos que lidiar también con la calima arrastrada por el aire sahariano. Esta se unirá a la temporada de tormentas que se aproxima y a la próxima ola de calor, lo que asegura un clima verdaderamente incómodo.

Aunque, como se suele decir, siempre hay un roto para un descosido. Cada vez surgen nuevos métodos que nos permiten refrescar nuestros hogares. Muchos de estos métodos llevan existiendo siglos, pero es con la reciente subida de temperaturas cuando se han empezado a voiver más globales. Cada país tiene sus propios métodos, pero son los ingleses los que nos resultan de especial interés hoy.

Reino Unido nunca ha sido un país especialmente cálido, pero saben sacarse las castañas del fuego de forma correcta. Este truco viene de mano de Sam Smith, director de planta de TV en Peterborough. Nos proporciona un consejo respetuoso tanto con el medio ambiente como con la economía personal, lo que lo hace perfecto para quienes más necesiten refescarse este verano.

Este método puede ayudar a dormir mejor / George Shervashidze

¿En qué consiste?

El truco ha surgido, en parte, por la creciente necesidad que han tenido este año los británicos de adaptarse al aumento del calor. Han alcanzado durante varios días los 40 ºC, temperaturas nunca vistas por ellos. Por esto, han tenido que adaptarse de forma rápida.

El método propuesto consiste en colocar agua muy fría o con hielo (esto es esencial para que funcione) en un lugar donde haya bastante corriente, como el alféizar de una ventana o encima de un radiador. Esto hace que, al entrar aire caliente, el agua fría se evapore y el ambiente se refresque.

El patio cordobés cumple una función similar / WikiMedia

Aunque resulta innovador si no se había escuchado nunca, ya es un método bastante conocido en algunas comunidades autónomas. En zonas como Córdoba se ha utilizado el método del patio codobés desde hace miles de años. Este método se emplea como una herramienta que combina el agua de las fuentes con la vegetación y la ventilación, ya que el patio genera corrientes de aire.

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Para aplicar este método, lo óptimo es dejar dos ventanas en habitaciones distintas pero conectadas abiertas, favoreciendo el flujo del aire, cada una con un bol con agua fría. En caso de querer optimizar los resultados, resulta más eficaz emplear un recipiente de arcilla o cerámica en lugar de uno de plástico, ya que estos materiales ayudan a enfriar el ambiente de forma más rápida.