Los expertos en ventilación coinciden: "Para saber si una ventana está sellada e impide la entrada de calor solo necesitas una vela"

Con la llegada del calor de verano, muchas viviendas tienen el mismo problema: el aire acondicionado funciona durante horas, las ventanas están cerradas y, aun así, la casa no termina de mantenerse fresca. En muchos casos, la sensación es que el frío se escapa o que el aire caliente encuentra una rendija por la que entrar. Antes de pensar en cambiar todas las ventanas, conviene comprobar si el problema está en el aislamiento o en un mal sellado.

Las ventanas son una de las zonas más sensibles de cualquier vivienda cuando suben las temperaturas. Un cierre defectuoso, una junta deteriorada o un marco mal ajustado pueden hacer que el calor exterior entre en casa y que el aire acondicionado pierda eficacia. Por eso, un gesto tan sencillo como acercar una vela al marco puede ayudar a detectar si hay una fuga de aire.

Varias ventanas en un edificio / PEXELS

El truco de la vela para revisar las ventanas

La prueba es muy simple. Solo hay que encender una vela y acercarla con cuidado al marco de la ventana, especialmente por las juntas, esquinas y zonas donde pueda haber pequeñas rendijas. Si la llama permanece estable, lo normal es que no haya una corriente de aire importante. En cambio, si la llama parpadea, se inclina o se mueve de forma clara, puede ser señal de que existe una fuga o de que la ventana no está bien sellada.

Lo ideal es hacer esta comprobación en un momento sin corrientes interiores y, si es posible, durante la noche o en una habitación con poca luz para apreciar mejor el movimiento de la llama. Eso sí, debe hacerse siempre con prudencia, alejando la vela de cortinas, estores, madera, papeles o cualquier material inflamable.

Una vela es suficiente para saber si la ventana aísla correctamente del calor / PEXELS

Por qué el sellado importa tanto en verano

Un mal sellado no solo provoca molestias. También puede hacer que la vivienda consuma más energía, porque el aire acondicionado necesita trabajar durante más tiempo para mantener una temperatura agradable. En verano, cada entrada de aire caliente obliga al sistema de climatización a esforzarse más y puede aumentar la factura eléctrica.

Por eso, antes de afrontar una reforma cara o cambiar las ventanas, conviene revisar si el problema está en las juntas, en los burletes o en el ajuste del marco. En algunos casos, mejorar el sellado puede ser suficiente para ganar confort y reducir la entrada de calor sin hacer una gran inversión.

No todas las ventanas aíslan igual

Además del sellado, también influye el tipo de cristal. Las ventanas de un solo panel suelen ser más económicas, pero ofrecen menos aislamiento frente al calor, el frío y el ruido. Las de doble acristalamiento incorporan una cámara entre los cristales que ayuda a mejorar la protección frente al exterior y son una opción muy habitual en las viviendas.

Las ventanas con triple cristal ofrecen un aislamiento todavía mayor porque cuentan con dos cámaras, aunque también son más caras y pesadas. Suelen utilizarse en zonas con climas extremos o en viviendas donde se busca una protección térmica y acústica más alta.

Cómo saber cuántos cristales tiene una ventana

La propia vela también puede servir para comprobar de forma orientativa cuántos paneles tiene una ventana. Si al acercarla al cristal se observan varios reflejos de la llama, normalmente significa que hay más de un panel. Otra forma de verlo es revisar el perfil de la ventana y comprobar si existe separación entre cristales.

Una ventana abierta / PEXELS

Aun así, esta prueba no sustituye la valoración de un profesional. Si la vivienda sigue calentándose demasiado, si aparecen corrientes de aire o si el gasto en climatización se dispara, puede ser recomendable consultar con un especialista para revisar el estado de las ventanas y valorar si basta con mejorar el sellado o si conviene cambiar el acristalamiento.

Un gesto sencillo antes de gastar dinero

Cambiar las ventanas puede mejorar mucho el confort de una vivienda, pero también supone una inversión importante. Por eso, antes de tomar una decisión, revisar el sellado con una vela puede dar una primera pista sobre el origen del problema. A veces, el calor no entra porque la ventana sea mala, sino porque alguna junta ha dejado de cumplir su función.

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