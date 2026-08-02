El CEO de Instagram lo confirma: esto es lo que pasa con los 'me gusta' accidentales

El uso extendido de redes sociales tienen sus propios fantasmas, y pocos generan tanta ansiedad repentina como ver que, sin querer, has pulsado dos veces seguidas en una publicación resultando en un "me gusta" accidental. Es conocido por una gran parte de los usuarios que, por mucho que intentes quitarlo lo antes posible, la notificación sigue llegando al dispositivo de la otra persona. Esto puede resultar en momentos incómodos que, si es posible, sería preferible evitar.

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, confirma el motivo tras esta situación con una demostración práctica en su propia cuenta. Busca aclarar el proceso mediante el cual la aplicación procesa y gestiona la retirada de estos "me gusta" erróneos.

Mosseri aclara que Instagram elimina la notificación dentro de la aplicación de forma casi instantánea. Si el destinatario no ha visto la notificación que aparece en el apartado de Actividad, lo más probable es que nunca lo vea. El problema no surge de las notificaciones internas de la aplicación, sino de los avisos que llegan de forma externa. Ya que se generan ambos métodos de alerta en estas situaciones.

La gran duda, por fin resuelta

El CEO de Instagram aclara que por mucho que se borre la notificación de forma interna, las que se generen de forma externa no quedan bajo su control. Esto significa que, en caso de que el destinatario tenga activadas las notificaciones en la pantalla de bloqueo, no hay nada que quite la posibilidad de su visualización. Sin embargo, si la persona que recibe la notificación la pulsa para acceder, no sucederá nada, ya que el "me gusta" ya se habrá eliminado.

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“Si pudiéramos borrar esa notificación del teléfono, lo haríamos, pero no podemos. Así que, cuando revises el contenido de alguien de hace muchos años, asegúrate de no darle ‘Me gusta’ a nada por error”, destacó Mosseri confirmando que dar "me gusta" a una fotografía o publicación antigua seguirá siendo igual de común y terrorífico como lo lleva siendo desde la popularización de la red social.