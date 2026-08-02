Los dentistas coinciden: "Debes esperar 30 minutos antes de cepillarte los dientes después de comer para no destrozarte el esmalte"

Cepillarse los dientes justo después de comer puede parecer el gesto más lógico para mantener una buena higiene bucodental, pero no siempre es lo más recomendable. Los expertos advierten de que, tras consumir alimentos o bebidas con elevada acidez, conviene esperar alrededor de 30 minutos antes del cepillado para evitar dañar el esmalte dental.

Así lo explica Antonio Longo, miembro del equipo de innovación clínica y calidad asistencial de Sanitas Dental, quien recuerda que el esmalte es la capa más externa del diente y actúa como una barrera protectora. Después de tomar productos como zumos, vinagretas o gazpachos, el pH de la boca baja temporalmente y el esmalte queda más expuesto a la erosión y la abrasión.

Antes de cepillarte puedes enjuagarte la boca / PEXELS

Por qué no conviene cepillarse justo después

El problema está en que, durante esos minutos posteriores al consumo de alimentos ácidos, el esmalte puede estar más vulnerable. Si el cepillado se realiza con fuerza justo en ese momento, el desgaste progresivo puede ser mayor y aumentar el riesgo de sensibilidad dental.

Esta molestia es mucho más común de lo que parece. Según el Estudio de Salud Bucodental de Sanitas, el 79,8% de los españoles asegura haber padecido alguna alteración en el último año. Entre las más habituales aparece precisamente la sensibilidad dental, que afecta al 37,5% de la población y puede intensificarse cuando el esmalte pierde integridad o queda expuesto al frío y al calor.

La saliva ayuda a proteger la boca

Durante esa media hora de espera, la saliva cumple un papel fundamental. Ayuda a neutralizar los ácidos y a recuperar poco a poco el equilibrio natural de la boca. Por eso, los expertos recomiendan no precipitarse con el cepillo y dejar que el organismo haga primero esa función protectora.

Una mujer se lava los dientes en una imagen de archivo / PEXELS

Una opción sencilla durante ese tiempo es enjuagarse con agua. Este gesto permite retirar parte de los restos de comida o bebida sin someter al esmalte a una fricción inmediata. De esta forma, se facilita la limpieza de la boca sin aumentar el riesgo de desgaste.

No todos los alimentos afectan igual

El riesgo no depende solo del alimento, sino también de la frecuencia con la que se consume y de la técnica de higiene. Tomar alimentos ácidos dentro de una comida completa suele tener un efecto menor que consumirlos solos entre horas. También conviene tener especial cuidado con los zumos, ya que es preferible tomar la fruta entera antes que beberla exprimida.

Las personas con encías retraídas, tratamientos de ortodoncia, bruxismo o antecedentes de sensibilidad dental pueden notar las molestias con más facilidad. En estos casos, una técnica de cepillado demasiado agresiva o el uso frecuente de productos abrasivos puede empeorar el problema.

Cuidado con las pastas blanqueadoras y las bebidas isotónicas

Otro punto importante está en las pastas blanqueadoras, que deben utilizarse con prudencia. Algunas pueden resultar más abrasivas y, si se combinan con un esmalte debilitado, aumentar la sensibilidad o el desgaste dental.

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Un dentista se ve obligado a arreglar la situación / PIXABAY

Los expertos también recuerdan que las bebidas isotónicas no son inocuas para los dientes. Aunque muchas personas las asocian al deporte y la hidratación, pueden contener ácidos o azúcares que afectan a la salud bucodental. La nutricionista de Blua de Sanitas, Eva Bautista, recuerda que, para la mayoría de las personas, el agua es suficiente para mantener una hidratación adecuada.