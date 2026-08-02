Así funciona el método francés para evitar el calor en casa: "Baja la temperatura al menos 4 grados, deja pasar la luz y es muy fácil de quitar"

Europa entera está sufriendo por el calor. Este año se ha sufrido un incremento generalizado de las temperaturas y, aunque en el caso de España ya lo llevamos sufriendo durante años, otros muchos países están teniendo que aprender a adaptarse. Este es el caso de Francia, que este año han llegado a superar los 40 °C en los meses de junio y julio. Su clima, que suele ser más fresco que el nuestro, ha supuesto que tengan que adaptar medidas más drásticas.

Un método para mantener la temperatura del interior de los hogares franceses que se ha vuelto viral se basa en una tradicional tiza blanca: el blanc de Meudon. Este polvo compuesto principalmente por carbonato de calcio está agotado en diversas tiendas francesas por su gran uso en estas temporadas de calor extremo. El consejo viene de la mano de Thomas, experto en menaje y cuidado de la casa que en su cuenta lhomme_de_menage acumula más de 580.000 seguidores, ha publicado un vídeo que cuenta ya con más de un millón de reproducciones en el que explica el método de empleo que convierte este objeto cotidiano francés en mano de santo para sobrevivir a las drásticas temperaturas.

En el video ya mencionado se explica, al comienzo, un error que la gente suele cometer a la hora de intentar prevenir los climas drásticos: cubrir las ventanas con cartón o papel de aluminio. Aunque puedan parecer útiles, materiales como el aluminio acarrean problemas a la hora de su retirada. En palabras del propio experto "pueden convertirse en una miseria horrible de retirar". Es por eso que alternativas como el blanc de Meudon son útiles a la hora de su aplicación, ya que se retira "con un golpe de esponja húmeda".

Blanc de Meudon: cómo funciona

El método consiste en mezclar el polvo de tiza mencionado con un poco de agua hasta que se cree una pasta. Después, esta pasta se esparce por los cristales de las ventanas para prevenir la entrada del calor. Una ventaja de este método frente al uso de aluminio para cubrir las ventanas es que deja entrar la luz natural. En palabras del propìo Thomas, "baja la temperatura al menos 4 grados, deja pasar la luz y es muy fácil de quitar".

Blanc de Meudon, el remedio francés contra el calor / handmadepictures

La explicación del funcionamiento de este método es sencilla: el color blanco repele la luz. El principal componente del producto, el carbonato de calcio, absorbe muy poca radiación solar antes de reflejarla, lo que provoca que el calor no se acumule en la habitación. Este método puede resultar efectivo en España, aunque es menos necesario que en el país que tenemos al norte. Esto se debe a que gran parte de las casas en el país cuentan con persianas, que cumplen una función similar al producto.