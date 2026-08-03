El infalible truco del chef Jordi Cruz para elegir el tomate perfecto: "Debes oler en la zona del pedúnculo"

El tomate es uno de los productos más empleados en la cocina salada. Durante la temporada estival, es una de las hortalizas más solicitadas para combatir la temporada de calor y acompañarlo, sobretodo, en plato frío. Aunque botánicamente es una fruta, en la cocina es uno de los ingredientes más versátiles que existen, tanto por su sabor como por la cantidad de preparaciones en las que encaja. Permite elaborar platos frescos, salsas, guisos o bases que luego pueden adaptarse a cualquier receta. Además, existen numerosas variedades, cada una con características propias que influyen en su textura, dulzor y usos en la cocina.

Requisitos para un buen tomate

Según el chef Jordi Cruz, la clave para seleccionar un buen tomate es tener en cuenta el aroma, especialmente en la zona del pedúnculo. Si un tomate huele bien, lo más probable es que sea el perfecto para consumir. Por otro lado, la textura es fundamental para encontrar una excelente calidad, ya que debe tener una piel tersa y brillante, cediendo ligeramente al presionarlo. De esta manera, no debe estar ni demasiado blando ni excesivamente duro. Asimismo, el color del tomate no es solo una cuestión estética: indica su estado de maduración, su sabor y el uso culinario más adecuado. Lo ideal es buscar colores vivos y uniformes que muestren una gran calidad. No obstante, esto no implica que algunas variedades conserven zonas verdes incluso estando completamente maduras, por lo que no siempre es un defecto.

El peso también es otra clave para comprobar la calidad del tomate, ya que uno con más peso suele tener una pulpa más jugosa y sabrosa. Cabe destacar, que hay que evitar cicatrices muy profundas, ya que pueden indicar un indicio de estrés hídrico y, en ocasiones, de una menos calidad en su interior.

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El tomate es una excelente fuente de vitamina C, potasio y licopeno, un potente antioxidante responsable de su característico color rojo. Además, si se acompaña con un buen aceite de oliva virgen extra, la absorción de ese licopeno se ve favorecida. El codiciado chef cree que es importante dejarse aconsejar por el frutero y apostar siempre por tomates de temporada. Un buen tomate no puede faltar en una mesa, y menos aún en plena temporada estival, cuando alcanza su mejor sabor. Este clásico de la gastronomía española puede convertir una receta sencilla en un plato sencillamente espectacular.