Añadir canela al agua del cubo de la fregona: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Con la llegada del calor, no es raro descubrir pequeñas filas de hormigas recorriendo la cocina, la despensa o las zonas próximas a puertas y ventanas. Basta con que una encuentre restos de comida para que, poco después, aparezcan muchas más siguiendo prácticamente el mismo camino.

Entre los remedios caseros que se han popularizado para mantenerlas a raya se encuentra uno especialmente sencillo: añadir canela al agua utilizada para fregar el suelo. Sus defensores aseguran que, además de dejar un aroma agradable en la vivienda, puede dificultar que estos insectos vuelvan a recorrer las zonas recién limpiadas.

Pero ¿qué tiene de cierto este truco y cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica?

Fregona y cubo en una imagen de archivo / FREEPICK

Para qué sirve echar canela al agua de fregar

La principal finalidad de este remedio no es matar a las hormigas, sino actuar como una barrera aromática temporal. Estos insectos se orientan y conducen a sus compañeras hasta las fuentes de alimento mediante rastros químicos. Por eso suelen avanzar formando largas hileras y regresar una y otra vez por el mismo recorrido.

Fregar el suelo ayuda a eliminar restos de azúcar, grasa y comida, pero también puede borrar parte de esos rastros. La limpieza con agua y jabón contribuye a retirar las señales químicas que las hormigas dejan a su paso.

La canela añade un olor intenso que puede resultar molesto para estos insectos. Algunos ensayos han observado que esta especia presenta cierto potencial como repelente.

Cómo preparar el agua con canela

La forma más práctica de utilizar este remedio es preparar previamente una infusión, ya que la canela molida no se disuelve por completo y puede dejar pequeñas partículas en el suelo.

La mejor manera de utilizar este remedio es preparar previamente una fusión

Para hacerlo, se pueden hervir uno o dos palos de canela en medio litro de agua durante unos minutos. Después, hay que dejar enfriar la mezcla, colarla y añadirla al cubo con agua templada y el producto habitual para fregar.

También es posible incorporar una pequeña cucharadita de canela en polvo directamente al cubo, aunque será necesario remover bien y cambiar el agua si quedan demasiados residuos.

PI STUDIO

Un remedio preventivo, no un insecticida

Aunque el olor pueda ahuyentar temporalmente a algunas hormigas, la canela no sustituye a un tratamiento adecuado cuando existe una plaga importante.

La limpieza es fundamental, ya que incluso una miga o una gota de bebida azucarada puede atraer a las hormigas.

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Para reducir su presencia, se recomienda guardar los alimentos en recipientes bien cerrados, retirar rápidamente los derrames, limpiar las encimeras después de cocinar y vaciar con frecuencia el cubo de basura.