Los expertos en aire condicionado coindicen: "Limpiar los filtros cada 15 o 30 días en verano ayuda a que el aparato enfríe mejor"

Cuando llegan las temperaturas más altas y el aire acondicionado funciona durante varias horas al día, es habitual preocuparse por el consumo eléctrico. Sin embargo, antes de bajar todavía más el termostato o pensar que el aparato está averiado, conviene revisar uno de sus componentes más sencillos: los filtros de la unidad interior.

El técnico de aire acondicionado Daury Ramírez explica que un equipo sucio puede perjudicar la calidad del aire, obligar al compresor a trabajar con mayor esfuerzo y elevar el gasto energético. “Limpiar los filtros de los aires es más simple de lo que piensas”, señala el especialista, quien añade que, cuando se acumula suciedad, “el consumo energético aumenta significativamente”.

La duda más frecuente es cada cuánto tiempo deben limpiarse. La respuesta depende del modelo y de las condiciones de cada vivienda, pero las indicaciones de diferentes fabricantes permiten establecer una recomendación clara: durante el verano, si el aparato se utiliza todos los días, lo más aconsejable es revisar y limpiar los filtros cada dos, tres o cuatro semanas.

El Periódico de Aragón

Cada cuánto hay que limpiar los filtros del aire acondicionado

LG recomienda limpiar el filtro de aire una vez cada dos semanas para mantener el mejor rendimiento posible de sus equipos de climatización. La compañía incluye ese mismo intervalo en su tabla oficial de mantenimiento para la unidad interior.

Por su parte, Mitsubishi Electric propone una frecuencia algo menos exigente. El fabricante recomienda limpiar los filtros estándar una vez al mes, especialmente cuando el equipo se usa con frecuencia, hay mascotas en casa o la vivienda se encuentra en una zona con mucho polvo. En sus consejos de mantenimiento para el verano concreta que, durante el periodo de uso intensivo, la limpieza puede realizarse aproximadamente cada tres o cuatro semanas.

Durante el periodo de uso intensivo, la limpieza puede realizarse aproximadamente cada tres o cuatro semanas

Daikin también establece como regla general una limpieza cada dos semanas, aunque señala que la frecuencia real debe adaptarse al uso del aparato y al ambiente en el que esté instalado. Un equipo que funciona a diario en una vivienda con polvo, humo, obras cercanas o animales necesitará atención más frecuente que otro utilizado solo de forma puntual.

Por qué un filtro sucio hace que el aparato enfríe peor

La función del filtro es retener polvo, polen, pelos y otras partículas antes de que el aire circule por la unidad. Con el paso del tiempo, esa suciedad forma una capa que dificulta el paso del aire.

Cuando el caudal disminuye, el sistema necesita trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura seleccionada. El usuario puede notar que la habitación tarda más en enfriarse, que el ventilador impulsa menos aire o que el aparato parece no rendir como al principio.

Ante estas señales, a las que puede sumarse que el aparato huela raro o suene más de lo habitual, conviene acometer la limpieza del filtro, aunque todavía no haya llegado la fecha prevista para la siguiente limpieza.

Una persona enciende un aire acondicionado. / Europa Press

Cómo limpiar los filtros sin estropearlos

Antes de manipular la unidad, hay que apagar el aparato y desconectarlo de la corriente. Después se abre la tapa frontal y se extraen los filtros con cuidado, sin forzar las pestañas.

Cuando solo presentan polvo superficial, suele ser suficiente utilizar una aspiradora a baja potencia. Si están más sucios y el fabricante permite lavarlos, pueden aclararse con agua templada. El agua no debe superar los 40 grados y se aconseja emplear únicamente un detergente suave cuando sea necesario.

Después del lavado, los filtros deben secarse completamente a la sombra antes de volver a instalarlos. No es aconsejable colocarlos húmedos ni utilizar un secador o dejarlos bajo el sol directo, porque pueden deformarse y favorecer la aparición de moho o malos olores.

La pauta más práctica para el verano

Por tanto, para una vivienda en la que el aire acondicionado funciona a diario, una rutina sencilla consistiría en comprobar el filtro cada dos semanas y limpiarlo, como mínimo, una vez al mes. Si se observa suciedad antes, no hay que esperar.

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También conviene recordar que la limpieza del filtro no sustituye a la revisión técnica del aparato. Los goteos persistentes, los ruidos anormales, la pérdida notable de potencia o la falta de aire frío pueden indicar problemas en el desagüe, el intercambiador, el ventilador o el circuito refrigerante. En esos casos, la intervención debe dejarse en manos de un profesional cualificado.