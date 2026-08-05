El error que muchos cometen con el ventilador en verano: “No tiene ningún efecto real sobre la temperatura”

El ventilador es uno de los grandes aliados del verano en muchas viviendas. Consume menos que un aire acondicionado, es fácil de mover de una habitación a otra y permite aliviar la sensación de calor en los días más complicados. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente de consumo innecesario de energía si se usa mal. Y uno de los errores más repetidos es dejarlo encendido en una habitación vacía pensando que así la estancia estará más fresca al volver.

La realidad es que un ventilador no funciona como un aire acondicionado. Su trabajo no es bajar la temperatura de la habitación, sino mover el aire. Por eso, si se deja encendido durante horas sin que haya nadie delante, lo más probable es que la temperatura apenas cambie y que el único efecto real sea un gasto eléctrico que podría haberse evitado.

El ventilador no enfría la habitación

La clave está en entender cómo actúa este aparato. Un ventilador no genera aire frío ni extrae calor de la vivienda. Lo que hace es desplazar el aire de la estancia y crear una corriente que puede resultar agradable cuando llega directamente al cuerpo.

Los ventiladores son un aliado habitual de todos los veranos / PEXELS

El físico austriaco Werner Gruber explicaba en una entrevista con el medio alemán Heute que, en una habitación cerrada, los ventiladores “no tienen ningún efecto” real sobre la temperatura. Es decir, pueden mejorar la sensación térmica de una persona, pero no convierten una habitación calurosa en una estancia fresca si no hay otros factores que ayuden.

Por eso, dejar el ventilador encendido en el dormitorio, el salón o una cocina vacía no sirve para preparar la habitación antes de entrar. Al regresar, la sensación puede ser prácticamente la misma, porque el aire que se está moviendo sigue estando caliente.

Cuándo sí ayuda contra el calor

El ventilador sí puede resultar útil cuando el aire se dirige hacia una persona. En ese caso, el movimiento favorece la evaporación del sudor y genera una sensación de alivio térmico. No baja la temperatura de la vivienda, pero hace que el cuerpo perciba más frescor.

Por eso, su uso más eficiente es encenderlo cuando hay alguien en la habitación y colocarlo de forma que el aire llegue directamente, pero sin resultar molesto. De esta manera, el aparato cumple su función principal: mejorar el confort personal sin necesidad de recurrir siempre al aire acondicionado.

Los ventiladores de techo son una apuesta segura / PEXELS

En estancias grandes, los ventiladores de techo suelen ofrecer una sensación más uniforme, ya que sus aspas mueven más cantidad de aire y lo reparten mejor por la habitación. En cambio, los ventiladores de torre, sobremesa o pie suelen tener un efecto más localizado, especialmente a corta distancia.

El problema de las ventanas abiertas

Otro error frecuente es colocar el ventilador junto a una ventana abierta sin tener en cuenta la temperatura exterior. Si fuera hace más calor que dentro, el aparato puede favorecer la entrada de aire caliente y empeorar la sensación térmica.

En verano, ventilar la casa es importante, pero conviene hacerlo en las horas más frescas del día, como a primera hora de la mañana o por la noche, cuando la temperatura exterior baja. Durante las horas centrales, si el aire de fuera es más caliente, lo más recomendable es mantener persianas bajadas, ventanas cerradas y utilizar el ventilador solo como apoyo cuando haya alguien en la estancia.

Hay que saber elegir bien la dirección a la que apunta el ventilador / Jakub Zerdzicki

Un apoyo, no un sustituto del aire acondicionado

El ventilador puede ser una buena alternativa para reducir el uso del aire acondicionado, pero no siempre puede sustituirlo. En días de calor extremo o en habitaciones muy cerradas, mover aire caliente puede no ser suficiente para conseguir confort térmico.

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Aun así, usado correctamente, permite ahorrar energía. Puede ayudar a que una persona soporte mejor el calor sin tener que bajar demasiado la temperatura del aire acondicionado o encenderlo durante más tiempo. También puede servir como complemento para repartir mejor el aire fresco cuando el sistema de climatización está funcionando.