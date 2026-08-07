Manuel Vidal, podólogo: “Las crocs no sujetan bien el talón y las converse generan muchísimos problemas en las uñas, para el verano la mejor elección son las sandalias o el calzado ‘barefoot’.

Si algo se ha mantenido en el tiempo, generación a generación, ha sido el amor por los zapatos. Desde el Antiguo Egipto, las sandalias simbolizaban un lujo extremo, y más tarde en la Antigua Roma representaban la clase social exacta dependiendo del tipo, color y material. Muchos siglos más tarde, fenómenos como Marilyn Monroe o Roger Vivier llegaron a compartir célebres citas así cómo: “Dale a una mujer los zapatos adecuados y conquistará el mundo", pronunciada por la estrella de Hollywood, o "llevar sueños en los pies es empezar a hacer los sueños realidad", afirmada por el legendario diseñador de moda.

Victoria Jiménez

Nuestros zapatos lo son todo, desde quienes somos hasta dónde vamos a llegar: mientras que los más feroces y aventureros, eligen un calzado más deportivo, aquellos que valoran más la calma y la belleza, optan antes por tacones o sandalias con las que pasear por la playa. Es por ese motivo que es importante conocerse para poder comprar un buen zapato, porque no es solo la talla o el tamaño del tacón lo que estamos eligiendo, sino quienes queremos ser.

Conocer tu pie es conocerte a ti mismo / Istock

Conocer tu pie es conocerte a ti mismo

Mientras que la distinción entre pie plano, normal o cavo es comúnmente dialogada; hay una diferencia aún más importante, la que se determina mediante la longitud de los dedos. Existen tres tipos: pie egipcio, dónde el dedo gordo es más largo y los demás bajan en orden; pie griego, donde el segundo dedo es más largo que el dedo gordo; o pie romano, cuyo primer y segundo dedo tienen la misma medida.

Existen tres tipos de pies: egipcio, griego y romano / Istock / ayun

Manuel Vidal no duda en que “todas las diferentes formas de pie se van a beneficiar de un calzado ancho” pero, por supuesto, siempre es mejor un zapato que se adapte a la patología, el peso y las características individuales de cada uno: “Mientras que si tenemos un pie cuadrado o romano nos irán bien zapatos con puntera cuadrada; si tenemos un pie egipcio nos irá bien cualquier tipo de calzado”. Pero sí recalca que en caso de tener “un pie griego, hay que tener cuidado con las hormas muy rectas, tomando de referencia para la talla siempre el segundo dedo”.

También debemos tener en cuenta la temporada, ya que “en verano el pie suda más”. Es debido a ello que debemos “buscar calcetines y calzado que permitan una buena transpiración del sudor” para evitar hongos, bacterias o mal olor, algo que el podólogo afirma que muchas veces es causado por unos calcetines de baja calidad. Además, cumpliendo con esos requisitos, también evitamos más las rozaduras o ampollas y mantenemos el pie a una temperatura estable y fresca, lo óptimo.

La mejor opción de calzado para este verano: sandalías o zapatos 'barefoot' / Istock / CAP53

Cuál es la mejor opción de calzado para este verano

Sería sencillo afirmar que la opción predilecta, especialmente por los jóvenes, en verano son las Crocs, un calzado de goma ligero, con agujeros y una tira atrás; pero la realidad es que no es un buen calzado para esta temporada y mucho menos si la intención es hacer largas caminatas, ya que “no sujetan bien el talón, lo que genera que pongamos nuestros dedos en garra y nos puede generar problemas musculares en la planta del pie”. Pero no es el único calzado que genera problemas, las míticas converse tampoco son buena opción, “son estrechas y tienen un refuerzo que genera muchísimos problemas en las uñas”, afirmaba Manuel Vidal, confesando que en esta época del año siempre se ven obligados a extraer alguna uña por las secuelas de estas zapatillas.

Esto no busca ser un mensaje de desesperanza pero sí un llamamiento a buscar un calzado de calidad, que se adapte completamente a las necesidades de cada uno. Mientras las sandalias son muy buena opción siempre que tengan “buena sujeción en el talón y si tenemos alguna lesión en el pie, también nos vendrá bien una buena amortiguación y cierta elevación de talón”; un calzado respetuoso como el de la marca Altra, ancho y de horma cuadrada, vendrá bien para una persona mayor. Pero, si realmente buscamos un calzado que busque cuidar la forma natural del pie y de la pisada, la mejor opción son los ‘Barefoot’.

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Se trata de un zapato con suela fina, sin altura extra en el talón y con puntera ancha, que busca simular la sensación de andar descalzo. Aunque no son buenas para caminar muchísimo, ya que es un calzado que “hace que nuestro pie trabaje más”, si es una “buena estrategia para fortalecer el pie” si nuestra idea es usarlo para entrenar en el gimnasio o para usar en el día a día. Previamente a su uso, deberemos someternos a un periodo de adaptación, “poniéndonos el calzado poco a poco, aumentando su uso un 10% cada semana, en una transición que durará entre 2-8 meses”, pero que, sin duda, merecerá la pena.

Fuente: Woman Madame Figaro