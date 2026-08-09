Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza V-16 pero no tener visible correctamente la V-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Llega el momento para muchos de coger las esperadas vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que se contabiliza cerca de 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

Durante todo agosto, el mes del año con mayor movilidad, se esperan 54,5 millones de viajes de largo recorrido, informa la DGT.

Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro, que es la que más tráfico soporta, y aunque tiene todo preparado para que los desplazamientos se produzcan de forma fluida y segura, recuerda que necesita de la responsabilidad de todos los usuarios de las carreteras para lograrlo.

La baliza como novedad

Recuerda que este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico: 018.

El aumento de la movilidad que se notó durante el primer fin de semana de agosto responde a la coincidencia de tres flujos de tráfico. Este agosto puede que sea el primero con permiso de conducir para muchos nuevos conductores que se lo han sacado este mismo año.

Cuidado con la 'L'

Como explican desde RACE, hay multas de tráfico típicas de las que no se salvan algunos conductores noveles. La primera tiene que ver con la señal V-13 de conductor novel, conocida popularmente como la ‘L’, que deben llevar los conductores durante su primer año con el carnet de conducir para alertar a los demás de su proceso de aprendizaje y de falta de experiencia. La ley te obliga a situarla en la parte posterior izquierda del vehículo, en un sitio visible (no vale que la lleves tumbada en la bandeja trasera). Si no lo cumples, estarás cometiendo una infracción leve castigada con una multa de 100 euros.

Si tienes más de un año del carnet de conducir y conduces con la ‘L’, también podrías recibir una multa de 100 euros porque estarías haciendo creer al resto de conductores que eres inexperto novel cuando realmente no lo eres. Esta situación se suele producir, sobre todo, en el caso de conductores que comparten el mismo coche, como entre padres e hijos o entre hermanos, por lo que, si es tu caso, acuérdate de quitarla o ponerla, según corresponda.

Especial atención a las bicis

Las bicicletas también están en el punto de mira de la Guardia Civil este verano. Además de vigilar el correcto uso de la baliza V-16, los agentes también controlan la señalización de las bicicletas que muchos conductores cargan camino de sus vacaciones. Según explican desde Repsol, si el portabicicletas u otro tipo de carga sobresale por la parte trasera del vehículo, es obligatorio colocar la placa reflectante V-20, que advierte a otros conductores de las dimensiones reales del coche. La norma también fija un límite: si el soporte lleva más de una bicicleta y sobresale por los laterales, la carga no puede superar los 40 centímetros a cada lado, bajo riesgo de infracción.

No llevar la V-20 cuando corresponde puede salir caro: hasta 200 euros de multa, aunque no conlleva pérdida de puntos, y en algunos casos puede acarrear la inmovilización del vehículo. La alternativa de meter la bicicleta dentro del coche es legal, pero tampoco está exenta de riesgos: hay que evitar que interfiera en la conducción, con buena visibilidad y libertad de movimientos, y llevarla bien sujeta a los anclajes del maletero o con cintas homologadas. Si viaja suelta y sin asegurar, la sanción también puede llegar a los 200 euros, al considerarse una carga mal acondicionada que supone un peligro para los ocupantes en caso de frenazo brusco.

Fuente: La Opinión de Murcia