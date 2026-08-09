Roger Nebot, farmacéutico: "La Nivea del bote azul es una excelente crema hidratante, sin embargo, no contiene filtros solares, por tanto no protege del sol (no es buena como protector solar)"

La crema Nivea de la lata azul está viviendo un nuevo resurgir, y en parte se debe a la nueva tendencia del skincare minimalista (rutina sencilla y pocos productos, pero eficaces). Son muchas las celebrities que consideran esencial esta crema, siendo uno de sus productos cosméticos de cabecera. La crema que acompaña a diferentes generaciones gracias a sus múltiples beneficios y a su eficacia, se ha convertido en un básico de belleza, y eso que está rodeada de un universo muy amplio dentro del mundo de la cosmética, que avanza a pasos agigantados, y donde hay infinitas opciones de hidratantes con los mejores componentes.

Este clásico centenario que hemos visto en casa de nuestras abuelas y madres, y que probablemente ahora forme parte de tu baño, de tu neceser beauty e incluso de tu bolso, es uno de los productos de belleza preferidos de muchas, también de celebrities. Tiene muchos beneficios, pero en determinadas zonas y momentos no es recomendable aplicarla, por ejemplo para tomar el sol.

Crema con nutrición e hidratación

Sí, hace años, esta crema se utilizaba para tomar el sol, algo que confesado incluso la propia Lolita Flores: "yo soy de Nivea del bote azul de toda la vida. El uso que más le doy es para la piel del cuerpo, incluso para tomar el sol, nunca en la cara". Este clásico de textura espesa y untuosa tiene numerosos beneficios, pero ante todo es muy hidratante. Un poder que se debe a sus compuestos como el pantenol (suaviza y mejora la elasticidad), el eucerit (un derivado de la lanolina, sustancia de cera) y la glicerina (aporta propiedades humectantes y protectoras de la piel), entre otros, aportan nutrición e hidratación.

Para lo que no es recomendable es para tomar sol. En una entrevista para Woman, Roger Nebot, farmacéutico y formulador especializado en piel y cabello, y fundador de las marcas Gossyp y Bmag, dice que cada verano se repite una confusión muy habitual: "pensar que cualquier crema corporal, por muy hidratante que sea, puede cumplir la función de un protector solar. Es el caso de la clásica Nivea Creme, que muchas personas siguen utilizando en la playa o la piscina creyendo que aporta protección frente al sol. Sin embargo, hidratar la piel y protegerla de la radiación solar son dos funciones completamente distintas".

Nivea creme bote azul / Nivea

Cómo proteger bien la piel

Para proteger realmente la piel del sol, el farmacéutico dice que: "la protección solar eficaz se basa en filtros específicos que actúan de dos formas: por un lado, los filtros físicos o minerales, como el dióxido de titanio o el óxido de zinc, crean una barrera que refleja o dispersa parte de la radiación solar. Por otro, los filtros químicos u orgánicos absorben la energía de los rayos UV y la transforman en formas de energía menos dañinas para la piel. En ambos casos, el objetivo es el mismo: minimizar el impacto de la radiación ultravioleta sobre las estructuras cutáneas".

En el caso de esta icónica crema, el experto explica que: "la Nivea Creme de la lata azul es una excelente crema hidratante, especialmente eficaz para reforzar la función barrera y evitar la pérdida de agua en la piel. Sin embargo, no contiene filtros solares, por tanto, no protege del sol. Esto significa que, aunque la piel pueda sentirse más confortable o nutrida, la radiación UVA y UVB sigue penetrando prácticamente sin impedimentos. La hidratación, por sí sola, no bloquea la radiación solar ni previene sus efectos. Una piel bien hidratada puede quemarse o sufrir fotoenvejecimiento exactamente igual si no está protegida con un fotoprotector adecuado".

El error más común

Uno de los errores más comunes es aplicar una crema hidratante antes de la exposición solar pensando que ya se está protegiendo la piel. Sin embargo, hidratar y proteger no son equivalentes: "la hidratación actúa sobre el nivel de agua de la piel, mientras que la fotoprotección actúa sobre la radiación ultravioleta. Por eso, durante los meses de verano, y también durante todo el año, la recomendación es clara: utilizar diariamente un protector solar de amplio espectro, con protección", dice Roger.

El experto explica el verdadero impacto de la exposición solar en la piel, y la importancia de usar protectores solares. "El daño solar está provocado principalmente por la radiación ultravioleta (UV), que actúa de forma acumulativa en la piel. Los rayos UVB son los responsables de las quemaduras solares, el enrojecimiento y del daño agudo que aparece tras una exposición intensa. Además, pueden alterar directamente el ADN celular. Por su parte, los rayos UVA penetran en capas más profundas de la piel y están directamente implicados en el fotoenvejecimiento: aparición de arrugas, manchas, pérdida de elasticidad y degradación progresiva de colágeno y elastina. A largo plazo, la exposición continuada a ambos tipos de radiación incrementa el riesgo de cáncer de piel", concluye.

Fuente: Woman Madame Figaro