Por qué los psicólogos recomiendan escribir la lista de la compra a mano: el beneficio para el cerebro

A pesar de la extensión y poupularización de depender del teléfono móvil hasta para las actividades más cotidianas, hay mucha gente que sigue preferiendo emplear métodos analógicos en su día a día. Uno de los ejemplos más claros y frecuentes es la lista de la compra. Son muchos los que optan por emplear aplicaciones como notas o recordatorios para enumerar lo que haga falta comprar y poder acceder en cualquier momento. SIn embargo, lo que puede que sea menos conocido es que apuntar las cosas a mano puede tener beneficios para el cerebro.

Los expertos concluyen que escribir las cosas a mano contribuye a la retención de la información en el cerebro. Al escribir algo en papel, se activan procesos cerebrales de atención y memoria que no pueden ser replicados por las pantallas. Esto causa que las personas que desarrollan este hábito tiendan a organizarse mejor y retengan la información de forma más permanente, lo que permite que se acuerden más facilmente de qué tienen que comprar y tengan que consultar menos la lista.

El uso del papel también puede conllevar cierta sensación de satisfacción. Tachar un producto de la lista puede generar un sentimiento de realización mucho mayor que el provocado por una aplicación móvil. Estas preferencias y tipo de reacciones suelen ir asociadas a personas más metódicas y con un mayor nivel de atención al detalle. Este efecto va vinculado, también, al valor que cada persona le da a lo tangible.

Ir a comprar sin depender de la tecnología puede provocar una mayor sensación de calma / taras_chaban

Otras ventajas del uso de lo analógico

Hay mucha gente que necesita desconectar de la tecnología y, aunque parezca algo minúsculo, comenzar con actividades fáciles como esta puede promover hábitos más distanciados de las tecnologías que favorezcan una menor dependencia de estas. La mayor parte de personas que escogen el papel en su día a día lo hacen porque proporciona una mayor libertad a la hora de organizar las diversas actividades a realizar.

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Esta planificación alejada del uso de las tecnologías también fomenta una mayor concentración. El uso de estas y la inmediatez que las acompaña ha provocado que una gran parte de sus consumidores tengan una menor capacidad de atención. Por ese motivo, dedicar algún tiempo a realizar actividades alejadas de ellas, sobre todo las que pueden requerir algo más de atención, puede contribuir a establecer mejores hábitos.