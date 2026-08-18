El calor, el mayor enemigo de tu coche en verano: Qué problemas causa y cómo prevenirlos

Mucha gente ya conoce los riesgos que puede sufrir un coche en invierno: cadenas para las ruedas, el mayor espesor del aceite que puede dificultar la lubricación, o la presión de los neumáticos, entre otros. Lo que puede resultar más desconocido para la mayoría es que el verano también cuenta con sus propias dificultades y problemas. Esta serie de inconvenientes pueden convertir al verano en uno de los mayores enemigos de un vehículo.

El primero de los problemas con los que se encuentran los vehículos es la refrigeración del motor. A esto se le suma de manera similar otos problemas, como radiadores que pierden, manguitos deteriorados, bombas de agua que dejan de funcionar o termostatos que fallan. Otro de los grandes tropiezos que se encuentran en los talleres es el aire acondicionado. El verano es la época en la que más se emplea, por lo que su falta se nota de forma más notoria. A esto se le suma también el desgaste que provoca el asfalto, que se ve aumentado de forma notoria por la mayor temperatura. Esto hace que resulte más abrasivo para las ruedas.

La mayor parte de estos problemas no surgen sin previo aviso, siempre suele haber señales que indican que algo no va bien. Que la temperatura del motor suba más de lo normal, que el aire acondicionado enfríe menos, notar un olor extraño o ver una pequeña fuga de refrigerante son señales que pueden indicar que es momento de una revisión. Es común que sean pequeños fallos como los anteriores los que acaben siendo determinantes a la hora de diagnosticar los problemas con un vehículo.

Muchos de los problemas de los vehículos podrían solucionarse con una revisión a tiempo / Pexels

El motor: una pieza tanto frágil como clave

Según los expertos, los sobrecalentamientos de motor suelen ser uno de los fallos más preocupantes y frecuentes en las épocas más calurosas. Suelen comenzar con problemas más pequeños, como una fuga menor o una bomba de agua que comienza a fallar. En cuanto se noten estos problemas, se debería acudir a un taller para poder resolverlos lo antes posible y que no deriven en algo peor. Si el motor trabaja sin la refrigeración adecuada, un problema que tendría fácil solución podría acabar convirtiéndose en algo mucho peor y con más difícil arreglo.

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Se recomienda no esperar al último momento para intentar arreglar lo que esté mal con el vehículo. Las revisiones previas a los viajes, con mínimo una semana de antelación, pueden ayudar a detectar estos problemas antes de que se hagan más notorios. Además, muchos de los probemas que ocurren en invierno relacionados con las baterías tienen su origen en verano, por lo que una revisión a tiempo puede contribuir a prevenirlos.