El beneficio oculto de colocar un lazo amarillo en la puerta de tu casa: un significado conocido por pocos

Recientemente, y en parte por la popularización de este acto en redes sociales, se ha visto un aumento en las personas que colocan un lazo amarillo en los pomos de las puertas de entrada a sus casas. Aunque pueda parecer que es un mero gesto decorativo, este tiene connotaciones más profundas y que conllevan una gran carga significativa para quien lo coloca allí.

El significado que suele conllevar esta cinta suele ir relacionado con un cambio personal o una intención renovada. Esta simple acción convierte la entrada de la casa en uno de los puntos más clave para su dueño: pasa de ser una mera zona de paso a un área con su propio significado y propósito. La clave de este acto va asociada al color que debe tener el lazo, ya que el amarillo es un color clave.

Esto se debe a que este color siempre ha sido asociado con conceptos como la energía, el optimismo o la sensación de avance. Por lo tanto, aunque el propio lazo en sí no tenga su propio significado, el color ayuda a que las intenciones con ls que se coloca se puedan hacer realidad. Esto se debe a que su función principal es ayudar a quien la coloca a marcar un momento concreto. En este aspecto, la cinta simula más un objetivo personal que un ritual rígido, como pueden ser las decoraciones temporales de épocas como navidad.

Por qué se coloca en la puerta

Aunque pueda parecer que sí, la ubicación del lazo no es aleatoria. La puerta principal tiene un significado en muchas tradiciones: simboliza el comienzo de un ciclo, de lo que va a suceder en el interior. También cuenta con cierto punto simbólico, ya que se puede interpretar como una forma de "invitar a pasar" a lo que se encuentra fuera: en este caso, el motivo por el que se haya colocado el lazo. Además de esto, colocar el lazo amarillo en la puerta también cuenta con un factor práctico, es un punto por el que de forma garantzada se tiene que pasar todos los días en múltiples ocasiones,. Esto contribuye a recordar el propósito con el que se colocó el lazo, y hace que su función sea más efectiva.

No se trata de un proceso difícil o con muchos pasos a seguir. Es tan simple como encontrar una tela amarilla que haya por casa, o comprarla en caso de que no se tenga; y anudarla en el pomo de la puerta de entrada. Se suele recomendar pensar en el propósito que se tenga o el cambio que se quiera experimentar para que sea más efectiva. Esta última parte no es obligatoria, pero sí contribuye a que la experiencia tenga una carga significativa mayor.

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Las puertas tienen diferentes significados simbólicos dependiendo de las tradiciones / Pexels

Es habitual sustutuir la cinta si se desgasta, pierde color o su significado original cambia. Hay personas que, para asegurarse de que esto no pasa, prefieren cambiarla en una fecha significativa como el primer día de cada mes. En cualquier caso, lo importante no es la frecuencia con la que se cambie, sino que el gesto siga teniendo sentido para quien lo hace.