Un mecánico alucina con una marca de coche: "Es el más lamentable que hemos revisado de todos los tiempos; no he visto cosa peor"

Con el paso del tiempo, se han realizado muchos cambios en la elaboración de casi todos los productos que vemos hoy en día. Uno de los procesos que más diferencias ha atravesado es el de producción de vehículos, como puede ser un coche. El proceso se ha globalizado, distribuyendo la fabricación de las piezas a diversas partes del mundo para abaratar costes. A pesar de esto, esta reducción de los costes de manufactura no se ha visto reflejada en los coches: un vehículo que antes costaba 7.000 euros ahora tiene una versión equivalente por casi 20.000 euros.

Es precisamente esto lo que se demanda en uno de los vídeos más recientes de la cuenta @needcarhelp. Esta cuenta se dedica principalmente a analizar distintos vehículos para aconsejar a su audiencia sobre cuáles pueden ser los puntos positivos y negativos de los diversos modelos que salen a la venta cada día. Suelen revisar el interior de los vehículos, la comodidad de los asientos, el material del que están forrados, los bajos del coche; entre varios de los distintos componentes.

En el vídeo analizan un vehículo de la marca japonesa Nissan, revisando los diferentes apartados mencionados anteriormente, entre otros. La parte en la que más se centra el mecánico es la de debajo del coche. "Todo es lo más barato posible", menciona sobre los diversos componentes del vehículo. Analiza el material del que están compuestos los distintos embellecedores que se encuentran en esta zona, mencionando que, con lo endebles que son, no sabe para qué están, ya que si el coche va algo más rápido "saldrán volando como un frisbee". "Menos mal que el coche tiene 116 CV y no más, porque si no sería un peligro para la circulación", comenta sobre este último punto.

El cambio de materiales: la reducción de la calidad en los vehículos

Este vehículo sirve como un claro ejemplo de lo que se comentaba al principio: con el paso del tiempo, la calidad de los vehículos se ha reducido. Este fenómeno tiene nombre propio, aunque este depende de a qué parte concreta del vehículo se haga referencia. Se conoce como decontenting al recorte en los materiales y acabados del vehículo para poder reducir costes, mientras que se se denomina downsizing a la reducción del tamaño de los diversos motores de los vehículos. Esta última suele ser por motivos medioambentales, ya que un motor más pequeño contribuye en menor medida a la producción de gases contaminantes y nocivos.

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Esto tiene tanto efectos positivos como negativos. Por una parte, el menor tamaño de los motores contribuye a una mejor optimización del espacio y a una menor producción de gases nocivos para el medio ambiente. Por otra parte, este menor tamaño causa que el desgaste de las piezas sea mayor al sufrir una mayor presión, y las reparaciones de estas tienden a ser más caras. Además, las vibraciones al acelerar o ir rápido suelen ser bastante más notables que anteriormente.