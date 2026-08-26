Qué implica poner el ventilador mirando hacia la ventana y por qué puede refrescar la casa sin aire acondicionado

Refrescar un hogar sin aire acondicionado puede parecer algo sorprendente, sobre todo con las múltiples olas de calor que hemos experimentado a lo largo del verano. Aunque el clima se haya apaciguado algo, proporcionándonos una temporada de descanso con bajadas de temperatura de hasta 10º C en distintas partes de la comunidad autónoma. A pesar de esta calma, nunca viene mal saber cómo se puede refrescar la casa de una forma más económica. El aire acondicionado puede ser muy útil en verano, pero suele tener un coste económico elevado y su uso continuado puede provocar problemas de salud.

Argentina es un país que, de forma similar, lleva marcando máximos históricos desde hace décadas. En 2022 experimentaron ocho olas de calor seguidas. Es por esto que, en este tiempo han tenido que desarrollar distintas formas para asegurarse un descanso de las altas temperaturas. Al no soler contar con distintas herramientas, como pueden ser cortinas o persianas, por tener instalaciones costosas y no haberlas necesitado durante años. Esto ha hecho que se originen métodos para mantener la casa a una temperatura agradable sin que estos disparen la factura de la luz.

Esto ha desvelado @soysupercurioso en un vídeo en YouTube, plataforma en la que cuenta con más de 32.000 seguidores. En este menciona que, con solo un ventilador se puede enfriar una casa entera. "Si colocas mal el ventilador estás desperdiciando dinero", menciona el influencer sobre este método. Desvela que la clave para que funcione correctamente reside en dos factores diversos que, si se combinan, pueden convertir cualquier habitación en una zona de descanso del calor.

Las claves tras el método: dos sencillos pasos

El funcionamiento de este truco es muy sencillo, consiste en colocar un ventilador a unos 50 centímetros de una ventana abierta, con el ventilador apuntando hacia el exterior. Esto permite que el aire que se encuentra estancado en una habitación se pueda renovar de manera más rápida. El tamano del ventilador no es relevante para este método. Si la posicición es correcta, el aire se refrescará igual.

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La principal cosa a tener en cuenta es que la temperatura exterior sea inferior a la interior, es decir, que haga menos calor fuera que dentro. Esto permitirá que el aire renovado refresque las zonas por las que entre y las convierta en estancias más agradables. Si, por el contrario, hace más calor fuera, se recomienda cerrar las ventanas y cubrirlas para impedir que estas altas temperaturas entren en la vivienda.