Los agricultores coinciden: "El calor extremo ha dejado un verano muy malo para el tomate"

Encontrar un buen tomate este verano se ha convertido en una tarea más difícil de lo habitual. El calor extremo de los últimos meses, con olas de calor tempranas, noches tropicales y máximas por encima de los 40 grados en numerosos puntos de España, ha alterado el ritmo de muchas huertas y ha provocado una producción más irregular. En algunas zonas, los agricultores hablan incluso de una caída muy importante de la cosecha, especialmente en variedades sensibles a las altas temperaturas.

Si la tendencia calurosa se repite en los próximos años, los agricultores van a tener que adaptar los cultivos. Extremadura o las Islas Baleares han sido dos de las regiones que más han sufrido las altas temperaturas durante los últimos meses. Los agricultores han denunciado públicamente que la cosecha de tomate se ha reducido casi en un 50%. "Tengo 87 años y nunca había visto un verano así", afirmaban desde Mallorca, donde el tomate ramellet ha perdido más de la mitad de su cosecha.

Los tomates dificilmente han sobrevivido al calor este verano / PEXELS

"Nos encontramos a mediados de agosto y tenemos un problema genérico en los huertos de toda España. Vino un calor muy temprano en junio, la fruta maduró muy rápido con la luna llena y nos hemos quedado ahora en un hueco donde no hay producción", explica Juan de Huerto es Vida en un reel de Instagram que no ha tardado en hacerse viral debido a la falta de tomates en muchos hogares del país.

"Tenemos las plantas como si fuese octubre"

El calor también ha provocado la llegada de la araña roja, capaz de reducir hasta un 80% la producción en los casos más drásticos. Este insecto se expande por los cultivos a toda velocidad con las altas temperaturas y la baja humedad. "Las plagas como los hongos han actuado de una forma distinta a otros años. Tenemos las plantas en el mes de agosto como si fuese octubre. Han dejado mucha producción muy temprana, pero se ha echado mucho tomate a perder", confiesa el agricultor.

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A pesar de las dificultades de todos los agricultores para poder recoger un buen tomate como todos los años, la situación parece haber mejorado en los últimos días debido a la bajada de las temperaturas. "Estamos trabajando en las plantas mayores, intentando que aguantes con algún tratamiento y hay que actuar en las tardanas para ver si cogemos tomate, poquito, pero hay actualmente un fuerte ataque de araña roja. Ha sido un año delicado y muy malo para el tomate", concluye el vídeo.