Los expertos en limpieza coinciden: "Un colchón con manchas amarillas afecta a la higiene y a la calidad del sueño"

Mantener la casa en orden, limpia y organizada es una de las bases para lograr un descanso adecuado y encontrarse bien mentalmente. Tener las sábanas limpias, el colchón en buen estado y sin manchas amarillas es fundamental para garantizar un sueño reparador. No obstante, por mucho que se intente conservar esa higiene, a menudo aparecen manchas amarillas antiestéticas que obligan a limpiar el colchón con cuidados específicos.

Durante esta temporada estival, marcada por las altas temperaturas y las numerosas olas de calor que han afectado a Aragón y a toda España, las noches tórridas han pasado factura no solo al cuerpo sino al descanso de los aragoneses, sino también a las prendas que se usan a diario. En este caso, las manchas de sudor acumuladas e impregnadas en el colchón tras semanas de calor intenso son un problema habitual, que queda al descubierto, cuando movemos el colchón, retiramos el protector o simplemente cambiamos las sábanas.

Con esta mezcla conseguirás eliminar las manchas amarillas del colchón. / SERVICIO ESPECIAL

Un problema de higiene que puede afectar al descanso

Estas manchas amarillas provocadas por la sudoración no son únicamente una cuestión estética. Se trata de un problema de higiene que onviene atajar cuanto antes para evitar que derive en molestias o incluso en posibles problemas de salud. Aunque muchos desconocen como paliar este tipo de manchas existen varios remedios caseros que funcionan de manera eficaz y permiten recuperar la limpieza del colchón sin necesidad de recurrir a productos agresivos.

El sueño durante el verano debe ser de calidad. / Snowing. Freepik.

Estas son tres trucos sencillos para eliminar las manchas amarillas acumuladas por la sudoración:

– Bicarbonato de sodio: Espolvorear una cantidad generosa por toda la superficie del colchón y dejarlo actuar durante varias horas. Este producto absorbe la humedad y neutraliza los olores. Más tarde, retirarlo con la ayuda del aspirador para dejar la superficie completamente limpia.

– Quitamanchas apto para tapicería: Si las manchas son difíciles de eliminar, utilizar un producto específico para tejidos y tapicerías. Es recomendable hacer primero una pequeña prueba en una esquina del colchón para comprobar que no daña el material.

– Mezcla casera: Combinar una taza de agua templada con unas gotas de lavavajillas o un chorro de vinagre blanco. Frotar las manchas con esta mezcla utilizando un paño limpio y dejar secar completamente antes de volver a colocar las sábanas.

Esencial usar una funda de colchón

Además de estos remedios, es esencial utilizar una funda de colchón, puesto que protege correctamente la pieza. Las fundas de colchón están diseñadas para protegerlo y son muy sencillas de limpiar, basta con lavarlo con regularidad. Cuando se cambie la funda, es importante darle la vuelta al colchón para cepillarlo de arriba a abajo sobre el canapé u otra superficie y eliminar el polvo acumulado.

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La funda de colchón es fundamental para tener un buen descanso. / FREEPIK

Limpiar el colchón no solo favorece al descanso, sino que también ayuda a prevenir alergias y a evitar enfermedades respiratorias. Con el paso del tiempo, es probable que el sudor, el polvo y la humedad puedan deteriorar el tejido y afectar a la calidad del sueño. Por ello, con unos cuidados básicos y unos remedios caseros, es posible mantener el colchón en unas condiciones óptimas para garantizar el descanso incluso en las semanas más duras de la temporada estival.