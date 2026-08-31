Luis Alberto Zamora, nutricionista: "Hay dos claves para saber si un restaurante te va a servir croquetas, tortillas o salsas de quinta gama diciendo que son caseros"

La palabra casero es utilizada por muchos restaurantes como una estrategia de marketing para llamar la atención del cliente e incitarle a pedir ese producto que más interesa vender. Sin embargo, no siempre significa lo que el consumidor cree. Un estudio nutricional ha confirmado que el 95% de las croquetas que se sirven en bares y restaurantes en España no son caseras, tal como han explicado en Antena 3. El nutricionista Luis Alberto Zamora ha acudido al plató de ‘Y Ahora Sonsoles’ para explicar las claves que permiten diferenciar entre la comida realmente elaborada en el local y la llamada quinta gama.

"Hay dos claves para saber si la comida que te sirven en un restaurante es de quinta gama. Primero, productos muy habituales como croquetas o las tortillas muchas veces se compran o se hacen y se les da un último calentón cuando se van a servir. También pasa con las salsas o incluso los purés. Son cosas que ya están preparadas y pueden ser perfectamente de quinta gama", explica el colaborador de Antena 3.

Las croquetas son uno de los platos más preparados / PEXELS

El primer punto que hace sospechar a Luis Alberto Zamora es sin duda las extensas cartas de algunos bares y restaurantes. "Veo unas cartas con 500 tipos de carne, de pescado, tienen 50.000 primeros, y 50.000 segundos. Es imposible que tengas todo eso ya listo porque si no lo pides, lo tienes que tirar. Una vez que tú has preparado algo te aguanta en la nevera un máximo de 48 horas en el frigorífico", detalla el nutricionista que también hace colaboraciones con LaSexta.

Este detalle es importante porque una cocina realmente casera suele trabajar con una oferta más limitada, producto de temporada y elaboraciones que se pueden controlar. Cuando un local ofrece una cantidad enorme de platos muy distintos entre sí, la sospecha es que parte de esa comida pueda estar ya preparada, envasada o congelada, lista para recibir el último toque antes de salir a la mesa.

Una tortilla de patata precocinada / PEXELS

"No hay definición legal de lo que es una croqueta casera. Los precios de mucha comida son muy estándar, todas las raciones valen 10-12 euros. El pescado varía de precio y todo lo demás no. La otra sospecha nace de cuando los platos llevan mucha salsa. Carrilleras con una salsa, estofado con otra salsa, pescado con salsa, que tapa el sabor", ha concluido Luis Alberto Zamora.

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¿Qué es la quinta gama?

La quinta gama hace referencia a productos ya cocinados, preparados y conservados mediante sistemas que permiten alargar su vida útil. Normalmente llegan al restaurante listos para regenerar, calentar, emplatar o terminar con una pequeña intervención en cocina. No tienen por qué ser productos de mala calidad, pero el problema aparece cuando se presentan al cliente como si fueran elaboraciones caseras hechas desde cero en el propio establecimiento.