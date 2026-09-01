Los expertos en limpieza coinciden: "El bicarbonato, el vinagre y la Coca-Cola son los principales aliados para eliminar las manchas marrones del váter"

El inodoro puede acabar resultar siendo uno de los mayores olvidados a la hora de limpiar el cuarto de baño. A pesar de ser uno de los más utilizados, su limpieza puede resultar una de las más difíciles y, por lo tanto, una de las más pospuestas a la hora de limpiar esta parte del hogar. A pesar de esto, se recomienda lavar el sanitario un mínimo de dos veces por semana por diversos motivos de higiene.

Esto permite que se eliminen de manera eficaz y correcta las diversas bacterias y malos olores que frecuentes en esta parte de la casa por su uso continuado. También contribuye a prevenir la acumulación de suciedad incrustada que acaba generando manchas de tonos amarillentos o negruzcos. Si esto ya ha ocurrido en tu cuarto de baño, no te preocupes, tiene una fácil solución con la que probablemente ya cuentes en casa.

La clave para mantener el WC limpio reside en el fondo de este: limpiar y desinfectar la parte más laboriosa de este resulta imprescindible para que se mantenga como nuevo y se pueda evitar que crezca el número de bacterias que habitan en él. Dentro de las múltiples opciones destacan tres por la facilidad de adquirir los ingredientes, su precio no demasiado elevado y su versatilidad a la hora de usarlos.

Conviene mantener el baño limpìo para evitar la acumulación de suciedad / iStock

Los distintos métodos que mantienen limpio el inodoro

Dos de los métodos cuentan con un ingrediente común que resultará conocido a los más asiduos a la limpieza: el bicarbonato. El primero de ellos consiste en emplearlo junto a agua oxigenada y puede servir, además de para encargarse del excusado, para otras partes de la casa. La clave está en preparar una pasta con 100 gramos de bicarbonato y dos cucharadas de agua oxigenada. Después, aplica la mezcla con ayuda de un trapo en las paredes y el fondo del WC, y déjalo actuar durante unos 20 minutos. Frota con la escobilla pasado este tiempo y tira de la cadena, las manchas deberían desaparecer con facilidad. Si se busca blanquear más la zona, se puede añadir unas gotas de zumo de limón para potenciar el efecto.

Otra mezcla igual de versátil es la que se forma cuando se junta el bicarbonato con vinagre y limón. Esta cuenta con el beneficio adicional de no contener componentes químicos. Para limpiar el fondo del inodoro, mezcla una taza de vinagre de limpieza con dos cucharadas de bicarbonato y el zumo de un limón entero. Aplica la mezcla y déjala actuar unos 30 minutos, después frota con la escobilla y, en caso de que haya una acumulación mayor, frota con estropajo para una limpieza más profunda.

Limpiar el WC con este refresco puede dejarlo como nuevo / YouTube

La bebida más versátil en temas de limpieza

El último de los métodos, y el que seguro que se puede encontrar en cualquier lugar, es emplear productos de cola, siendo el más conocido de estos Coca-Cola. Además de poder refrescar en esta época de calor, la bebida es una de las más empleadas para temas de limpieza en el hogar. Aplicar sus funciones a la limpieza del inodoro resulta sencillo: basta con vertir el refresco en las manchas de sarro y dejarlo actuar durante media hora antes de frotar para deshacerse de las manchas.

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Resulta conveniente recordar que, antes de poner en práctica cualquiera de estos métodos, hay que ponerse guantes para proteger la piel de los posibles efectos secundarios que puedan tener los productos empleados.