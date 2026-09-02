Los nutricionistas coinciden: "Comer a la una ayuda a perder peso más rápido que hacerlo a las tres de la tarde"

Muchos extranjeros que llegan a nuestro país se sorprenden por los horarios tardíos que tienen los españoles para sentarse a la mesa y ponerse a comer o cenar. Los bares y restaurantes de los puntos más turísticos de España adaptan sus horarios de comidas y cenas para los extranjeros que les visitan a lo largo de todo el año, pero la situación es completamente diferente en el resto de zonas donde la cocina solamente está abierta a partir de las 13.00 horas. También pasa lo mismo por la noche con muchos europeos cenando a partir de las 19.00 horas, algo completamente impensable en toda España donde lo más habitual es cenar sobre las 21.00.

El hecho de vivir con una hora de adelanto respecto a lo que marca nuestra posición en el planeta podría ser una de las explicaciones más fáciles de relacionar con esta manera de funcionar, una medida introducida por Franco para ir de la mano con el horario de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Además, entendemos la hora de comer como un evento social y un espacio para compartir con la familia o amigos. No tenemos prisa.

Dentro de este contexto que hace a España un país completamente diferente al resto de Europa, una investigadora de la Universidad de Murcia ha decidido estudiar el impacto que tiene el horario en el que las personas comen con su capacidad para perder peso. Marta Garaulet estudió a las clientas de su clínica especializada a las que les despertó interés este tema ya que vivían en la misma casa, comían exactamente lo mismo, pero lo hacían a diferentes horarios. La primera solía ponerse a comer a las 13.00 horas mientras que la segunda lo hacía mucho más tarde, sobre las 15.00 horas.

Una persona intentando adelgazar / PEXELS

La crononutrición, la clave

El estudio duró seis semanas y tuvo resultados evidentes. La primera mujer perdió más peso que la segunda en el mismo lapso de tiempo así que nació el concepto de la crononutrición. Un concepto que trata de explicar cómo influye la hora a la que comemos en nuestra salud y metabolismo, cuánto tiempo permanecemos comiendo durante el día y cómo cada momento del día influye en la asimilación de distintos elementos como la glucosa, la insulina o la presión arterial.

Garaulet decidió ampliar su estudio hasta abarcar a 420 personas descubriendo que aquellas que comían más temprano presentaban una mayor tendencia a perder peso que lo hacían más tarde. También logró con otro estudio similar, pero con una muestra mucho menor, constatar que tenían peor regulación glucémica y quemaron menos hidratos de carbono, factores clave.

Varios turistas picoteando algo en una terraza / PEXELS

Otro estudio publicado en 2022 en 'Diabetes Care' hizo que 800 personas consumieran un número determinado de hidratos de carbono estándar para una cena normal. Un grupo lo hacía una hora antes de acostarse y el otro, cuatro horas antes. Los resultados también fueron claros. Las personas que los consumían poco antes de irse a dormir tenían una metabolización peor, con niveles más altos de azúcar, menos insulina. "Si comes cuando los niveles de melatonina están elevados por la noche, tu control de la glucosa se verá afectado", comentó Frank Scheer, uno de los investigadores sobre el efecto que tiene la melatonina.

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Aunque parezca extraño, el estudio confirmó que cuanto más tarde come una persona, más hambre va a tener al día siguiente ya que se alteran las hormonas que regulan el apetito. También afecta a la forma en la que el cuerpo humano gestiona la grasa: al comer más tarde, tendemos a almacenarla en lugar de descomponerla.