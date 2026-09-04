La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: fumar en casa está permitido, pero con límites

La convivencia entre vecinos a veces puede no ser del todo buena. En ocasiones, las acciones de algunos miembros de la comunidad pueden molestar a otros y acabar provocando disputas. Es el caso, por ejemplo, del problema del tabaco. Puede surgir la duda de qué ocurre si un vecino fuma en su propiedad privada, pero el humo se cuela por las ventanas a la casa de otro.

En estos casos conviene acudir a la Ley de Propiedad Horizontal, ya que marca límites claros para casos como este. La norma establece en el artículo 7.2. lo siguiente: "Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

En otras palabras, a pesar de que haya autonomía para los individuos en su casa no se pueden realizar actividades que resulten molestas a la comunidad de propietarios. Fumar en el interior de una vivienda está permitido; sin embargo, si el humo provoca molestias a otros vecinos de forma relevante y continuada, puede considerarse una actividad molesta. Además, fumar en lugares comunes o espacios cerrados de la comunidad está completamente prohibido.

Cómo actuar ante este problema

Ante el problema de que el humo de un vecino se cuele en la vivienda de otro, la primera solución que hay que intentar es el diálogo. Si no surte efecto y las actividades no cesan, el procedimiento puede formalizarse. La queja debe llegar al presidente para que se pueda requerir formalmente al infractor y así hacer que cese su actividad.

En caso de que siga sin cesar la molestia del humo habrá que tomar acciones judiciales. Primero, se debe tratar en la junta de propietarios para así llegar a un acuerdo sobre si se lleva a cabo una reclamación por la vía judicial.

Como es un problema que solo suele molestar a un vecino en concreto, es más que probable que la comunidad decida no meterse por el medio. Si esto ocurre, la ley sigue protegiendo al vecino perjudicado, aunque en este caso será él quien deberá iniciar la reclamación judicial de manera individual.