El infalible truco de los chefs Martín Berasategui y David de Jorge para conseguir unas lentejas perfectas: "Aportan aroma e intensidad"

Las lentejas vuelven a ocupar un lugar protagonista en estas semanas en las que el verano comienza a despedirse y el frío empezará a asomarse tímidamente en unas semanas en algunos puntos de Aragón. Con la llegada del otoño, los platos de cuchara recuperan terreno y entre ellos, las lentejas siguen siendo una de las recetas más extendidas de la gastronomía española por su diversidad, su sabor y su cantidad de versiones que existen.

Tradicionalmente, muchas de estas recetas han seguido el estilo castellano, donde el chorizo es el recurso fácil para intensificar el sabor. No obstante, uno de los chefs más reconocidos de nuestro país, Martín Berasategui y David de Jorge, defienden una alternativa igual de sabrosa y mucho más ligera: el refrito sin chorizo, elaborado con ajo, aceite de oliva y pimentón. Ambos cocineros recomiendan esta versión porque aporta aroma, intensidad y profundidad sin necesidad de recurrir a embutidos.

Un plato de lentejas con verduras. / Shutterstock

Cuáles son las claves

La clave está en preparar el refrito por separado y añadirlo cuando las lentejas estén prácticamente listas, justo antes de servirlas. Para Berasategui, el primer paso imprescindible es la elección de una legumbre de calidad, algo que condiciona el resultado final. El chef aconseja calcular unos 75 gramos de lentejas por persona y alrededor de 200 mililitros de agua, una proporción que garantiza una textura equilibrada, ni demasiado seca ni excesivamente caldosa.

Además, Berasategui insiste en la importancia de comprobar la frescura de la lenteja, un detalle que muchos pasan por alto y cambia por completo el sabor final del plato. Aunque sea una legumbre seca, no todas se comportan igual. Su truco es sencillo: coger una lenteja cruda y morderla. Si se rompe con facilidad, se puede cocinar directamente sin remojo. Si está dura y no hay manera de partirla, necesita pasar varias horas en agua, preferiblemente toda la noche.

No es necesario recurrir a los embutidos

Mientras qure para David de Jorge, es también fundamental una combinación de verduras, salsa de tomate y pimentón permite obtener un caldo mucho más sabroso, incluso sin chorizo. Aunque él mismo ha preparado versiones tradicionales con embutido, defiende que esta alternativa es perfecta para quienes buscan un plato reconfortante sin recurrir necesariamente a morcilla, panceta o chorizo.

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La técncica que comparten ambos cocineros es sencilla y accesible para cualquier hogar. Con la temporada estival llegando a su fin, este tipo de guisos vuelven a ser una opción ideal y reconfortante.