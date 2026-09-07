Guillermo Recatero, experto en Medicina del Sueño: "Dormir bien no es un lujo ni una pérdida de tiempo"

La vuelta al trabajo, las clases y los horarios habituales después de las vacaciones puede alterar los patrones de sueño y dificultar la conciliación. Recuperar unos horarios estables, exponerse a la luz natural por la mañana y reducir la activación durante las horas previas a acostarse son algunas de las claves para volver a dormir bien.

El doctor Guillermo Recatero, especialista en Medicina del Sueño, medicina regenerativa, salud integrativa y longevidad saludable, explica que para cuidar el sueño no hay que centrarse únicamente en lo que ocurre por la noche. Los problemas para conciliar el sueño pueden estar relacionados con lo que hacemos y cómo vivimos durante todo el día.

“Muchas personas creen que dormir mal es solo un problema del sueño, pero a menudo encontramos un sistema nervioso que ha perdido flexibilidad para pasar de la activación al descanso. La persona puede estar agotada y, al mismo tiempo, sentir que su cuerpo sigue ‘encendido’. Ahí es donde debemos mirar más allá de la cama y entender cómo está funcionando su sistema nervioso autónomo”, detalla Recatero.

Dormir con calor. / Shutterstock

¿Por qué cuesta dormir al volver de vacaciones?

Durante las vacaciones es habitual modificar los horarios de sueño, acostarse más tarde, levantarse a otras horas y cambiar las rutinas de alimentación y actividad física. Al regresar al trabajo o a las clases, el organismo necesita adaptarse de nuevo a unas señales temporales diferentes.

Según el especialista, no basta con adelantar de golpe la hora de acostarse. El cerebro y el organismo necesitan recibir señales repetidas y progresivas para recuperar unos horarios de sueño regulares.

“El sueño empieza por la mañana con la luz que recibe nuestro cerebro, continúa con nuestros horarios, actividad física, alimentación y nivel de estrés, y culmina por la noche cuando el sistema nervioso interpreta que existe suficiente seguridad para reducir la vigilancia y permitir el descanso”, apunta Recatero. Por ello, la vuelta a la rutina puede ser también una oportunidad para reconstruir una relación más saludable y regular con el sueño.

Cómo recuperar el sueño después de las vacaciones

Recuperar el descanso tras el verano no consiste únicamente en acostarse antes. Mantener unos horarios relativamente estables puede ayudar al organismo a volver a sincronizarse con la nueva rutina, mientras que la exposición a la luz natural durante las primeras horas del día refuerza las señales que regulan el reloj biológico.

La actividad física durante el día también puede favorecer un mejor descanso nocturno, al igual que mantener cierta regularidad en los horarios de las comidas. Cuando llega la tarde y se acerca la hora de dormir, reducir los estímulos y las situaciones que generan activación puede facilitar la transición hacia un estado de mayor calma.

Dormir / El periódico

La adaptación, explica Recatero, debe hacerse de manera progresiva. Intentar recuperar de golpe los horarios anteriores a las vacaciones puede generar frustración, especialmente cuando el cuerpo todavía está acostumbrado a acostarse o levantarse más tarde.

Sistema nervioso y sueño: por qué podemos estar cansados y seguir "encendidos"

El sueño no depende únicamente de la hora a la que nos metemos en la cama. Los ritmos circadianos, la presión de sueño, la exposición a la luz, los hábitos diarios, el estrés y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo participan en la regulación del descanso.

Dentro del sistema nervioso autónomo conviven dos grandes ramas que trabajan de forma complementaria: el sistema simpático y el parasimpático. El primero participa en la respuesta del organismo ante las demandas y situaciones que requieren activación, mientras que el segundo está relacionado con funciones como el descanso, la digestión y la recuperación.

El objetivo no es mantener permanentemente activo uno de los dos sistemas, sino conseguir una transición flexible entre los diferentes estados de activación y descanso. "Regular el sistema nervioso no significa sedarlo. Significa recuperar flexibilidad. Queremos que durante el día el paciente pueda activarse cuando lo necesita y que, al llegar la noche, pueda disminuir esa activación y favorecer un estado compatible con el descanso", afirma Recatero.

¿Qué papel tiene el nervio vago en el descanso?

El nervio vago es una de las principales vías del sistema nervioso parasimpático y participa en la comunicación entre el cerebro y diferentes órganos. "Podemos imaginarlo como una gran autopista de información entre el cerebro y el cuerpo. Cuando favorecemos una mejor regulación autonómica, buscamos que el organismo pueda salir del modo de alerta cuando ya no lo necesita y acceder con mayor facilidad a un estado compatible con el descanso y la recuperación", explica el especialista.

Esta transición puede percibirse en situaciones cotidianas. Después de una jornada exigente, por ejemplo, el organismo puede comenzar progresivamente a reducir la activación: el pulso baja, la respiración se vuelve más tranquila, disminuye la tensión interna y la mente deja de estar pendiente de tareas o posibles amenazas. "Ese cambio de estado es especialmente importante antes de dormir", añade Recatero.

Una respiración de cinco minutos para relajarse antes de dormir

Además de recuperar unos horarios regulares, el doctor Recatero recomienda practicar una respiración lenta y cómoda como herramienta para favorecer la relajación. Su propuesta consiste en practicarla durante unos cinco minutos, una o dos veces al día y especialmente al final de la tarde, procurando que la exhalación sea ligeramente más larga que la inhalación.

Dormir mal aumenta el riesgo de padecer enfermedad de Alzhéimer / Freepik

"La respiración es una de las pocas funciones sobre las que podemos actuar voluntariamente y que, al mismo tiempo, se relaciona estrechamente con el sistema nervioso autónomo. Una respiración lenta y confortable puede ayudar a enviar al organismo una señal de menor demanda y facilitar un estado de calma", explica. El objetivo, señala, no es obligarse a dormir, sino practicar de manera repetida una transición hacia un estado de mayor calma.

Dormir bien, una parte fundamental de la salud

El sueño constituye uno de los pilares de la salud y está relacionado con numerosos procesos de recuperación y regulación del organismo. Los problemas de sueño mantenidos pueden repercutir en aspectos como el estado de ánimo, la atención y la memoria, la recuperación física, la percepción del dolor y diferentes funciones metabólicas.

"Dormir bien no es un lujo ni una pérdida de tiempo. Es una función biológica esencial. Durante el descanso, el organismo lleva a cabo procesos fundamentales de recuperación y regulación. Por eso, mejorar el sueño es también invertir en salud presente y futura", añade Recatero.

La vuelta de las vacaciones puede ser, por tanto, un buen momento para recuperar progresivamente los horarios y hábitos que favorecen un descanso saludable. Más que intentar solucionar en una sola noche el cambio de rutina, la clave está en proporcionar al organismo señales regulares durante todo el día para facilitar la adaptación al nuevo horario de sueño.