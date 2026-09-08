Menos proteína, más longevidad: el estudio que cuestiona una de las grandes tendencias de la alimentación

Durante años, las dietas ricas en proteínas han ganado protagonismo, especialmente entre quienes buscan aumentar o conservar la masa muscular. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos) plantea que consumir menos proteínas podría ser beneficioso cuando el objetivo es favorecer un envejecimiento saludable.

El trabajo, publicado en la revista Cell Metabolism, señala que una alimentación basada fundamentalmente en productos vegetales, con una cantidad reducida de proteínas y un aporte controlado de metionina, podría estar relacionada con una mayor longevidad.

La importancia de la metionina

La metionina es uno de los aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener a través de la alimentación. Los aminoácidos son los componentes que forman las proteínas y desempeñan funciones esenciales en el cuerpo, desde la formación de músculos, piel, cabello y uñas hasta la regulación de distintos procesos metabólicos.

Este aminoácido se encuentra especialmente en alimentos como la carne, los huevos, los productos lácteos y el pescado, aunque también está presente en determinados alimentos de origen vegetal.

Los investigadores analizaron cómo la cantidad y el origen de las proteínas podían influir en el proceso de envejecimiento. Para ello, combinaron experimentos con animales y un análisis epidemiológico que incluyó datos de más de 200.000 hombres y mujeres.

Los resultados sugieren que las dietas con menos aminoácidos y predominio de alimentos vegetales podrían ofrecer ventajas relacionadas con la longevidad. No obstante, los científicos subrayan que la metionina no debe eliminarse por completo, ya que mantener unos niveles adecuados podría ayudar a prevenir la fragilidad.

Cambios en el metabolismo

Para estudiar los efectos de diferentes dietas, los científicos trabajaron con ratones de 20 meses de edad y los dividieron en varios grupos. Los animales siguieron una alimentación estándar, una dieta occidental, una dieta cetogénica rica en grasas y baja en carbohidratos o una dieta específicamente diseñada para favorecer la longevidad.

Esta última, conocida como LDMM, combina un bajo aporte de proteínas con suplementación de metionina y toma como referencia determinados aspectos de los patrones alimentarios mediterráneos y de Okinawa.

Las diferencias entre los grupos fueron relevantes. Los ratones sometidos a la dieta cetogénica registraron un incremento de la grasa corporal y de la fragilidad, mientras que aquellos que siguieron la dieta LDMM presentaron una reducción en ambos parámetros.

Además, los investigadores detectaron modificaciones en diferentes mecanismos metabólicos. La dieta LDMM disminuyó los niveles de IGF-1, una hormona relacionada con el crecimiento y la proliferación celular, mientras que incrementó las señales asociadas al GLP-1 y al FGF21. Estas sustancias participan, entre otras funciones, en la regulación de la glucosa, la sensación de saciedad y el metabolismo de las grasas.

Más comida, pero menos peso

Uno de los hallazgos más destacados fue que los animales que siguieron la dieta baja en proteínas podían ingerir una mayor cantidad de alimentos y, pese a ello, reducían su peso corporal sin perder masa magra.

La masa magra engloba tejidos esenciales como los músculos, los huesos y los órganos internos. Este resultado lleva a los investigadores a plantear que el control del peso podría depender no solo de la cantidad total de calorías ingeridas, sino también de la composición de los alimentos que forman parte de la dieta.

Sin embargo, los resultados también muestran que reducir proteínas o aminoácidos de manera indiscriminada no sería recomendable. Una cantidad demasiado baja de metionina incrementó la fragilidad de los animales, mientras que un exceso podía anular parte de los efectos positivos observados.

¿Qué ocurre en los seres humanos?

El estudio también analizó información procedente de más de 200.000 personas. Los participantes que consumían mayores cantidades de proteína de origen animal, y por tanto una mayor proporción de metionina y otros aminoácidos esenciales, presentaban una mayor frecuencia de obesidad y aproximadamente el doble de casos de diabetes tipo 2 en comparación con quienes consumían menos proteína animal o no la incluían en su dieta.

Aun así, los autores advierten de que estos datos muestran una asociación y no una relación directa de causa y efecto. Es decir, los resultados no permiten concluir que consumir proteína animal sea por sí mismo la causa de la obesidad o la diabetes tipo 2.

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En conjunto, la investigación refuerza la importancia de analizar no solo cuánto se come, sino también qué alimentos componen la dieta. Una alimentación predominantemente vegetal y con una cantidad adecuada pero no excesiva de proteínas podría desempeñar un papel relevante a la hora de mantener un envejecimiento saludable, aunque serán necesarios nuevos estudios para confirmar estos efectos en humanos.