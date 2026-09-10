Los nutricionistas coinciden: "Existen alternativas saludables para sustituir el empanado"

Con las nuevas tendencias saludables, son muchos los que buscan nuevas formas de cocinar más ligero: menos frituras, menos carbohidratos y más proteína y más vegetales. A día hoy, las frituras están desaconsejadas por nutricionistas y expertos en salud, y por eso quienes cocinan lo hacen con otros métodos sin renunciar al sabor de siempre.

En este contexto, cada vez son más los cocineros y aficionados que experimentan con técnicas que permiten empanar sin harina y sin pan rallado, conservando la textura y el sabor característicos de un rebozado perfecto. El objetivo es ampliar posibilidades en la cocina, aportar creatividad y adaptar recetas tradicionales a opciones más ligeras, tanto saladas como dulces.

Cocina saludable. / SERVICIO ESPECIAL

Frutos secos como base del rebozado

El truco para empanar sin emplear harina ni pan rallado consiste en coger frutos secos triturados como base del rebozo. Entre ellos podemos elegir, almendras, pistachos, nueces o anacardos se convierten en una gran alternativa crujiente y saludable para todos.

Los pasos son sencillos: elegir frutos secos crudos y triturarlos al tamaño deseado, secar bien el alimento antes de aplicar el adhesivo, ya sean huevo o claras y cubrirlo por completo para que se junte por completo. Los trozos más grandes aportan un toque extra crujiente, mientras que el triturado crea una capa uniforme. Además, se recomienda añadir copos triturados de maíz que crean una textura ideal.

Archivo - Frutos secos. / EUROPA PRESS - Archivo

Ventajas del rebozado sin harina

Algunas de las ventajas por rebozar con frutos secos son la aportación de grasas saludables y proteínas vegetales, además de reducir la cantidad de grasas si se evita la fritura profunda. Por otro lado, estos alimentos ofrecen una textura crujiente que se mantiene al hornear o usar una freidora de aire, así como ser una receta muy versátil que funcione en recetas saladas y dulces.

Entre las recetas más habituales con esta técnica destacan los fingers de pollo con anacardos, los solomillos de pollo rebozados con almendra y cornflakes y otras variantes que combinan frutos secos con cereales para lograr capas más ligeras y crujientes.

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Así es el panko. / Canal Cocina

Otras alternativas al rebozado clásico

Además de los frutos secos, existen otras opciones que buscan el mismo objetivo: reducir grasas y mantener la textura. El panko japonés aporta ligereza y volumen, mientras que las harinas vegetales ofrecen diferentes niveles de crujiente y pemiten adaptar a dietas específicas. Todas estas alternativas responden a un único propósito claro: cocinar más ligero sin renunciar a los sabores tradicionales de siempre.