Unai, fontanero: "Un buen oficial, ya sea fontanero, carpintero o electricista, que tenga su clientela propia, puede estar ganando de 3.000 a 10.000 euros al mes fácilmente"

Es una realidad que los oficios tradicionales se están perdiendo. Algunos empleos como la fontanería, la carpintería o los electricistas no encuentran relevo generacional. Lo que a priori es algo malo, se convierte también en una ventaja para los trabajadores que se mantienen en estos puestos, ya que tienen una mayor demanda.

"Un buen oficial, ya sea fontanero, carpintero o electricista, que tenga ya su clientela propia puede estar ganando de 3.000 a 10.000 euros al mes fácilmente", dice en redes sociales el fontanero Unai. En su perfil de TikTok, el usuario acumula más de 56 mil seguidores y en sus vídeos combina tanto publicaciones hablando a cámara sobre su profesión como otras donde se le ve actuando manos a la obra en casas de clientes que tiene probelmas con su fontanería.

A estas declaraciones, añade un consejo para padres o familias que se encuentrna con hijos que no queiren estudiar y alenta a ir contra la tendencia de acudir a las universidades: "Yo les digo: si tu hijo no quiere estudiar, que estudie un oficio, porque si eres bueno en tu oficio ganas más que un arquitecto, que un ingeniero o un médico". "Una persona que sea buena en su oficio puede ganar muchísimo dinero", explica.

Es cierto que los ingresos que el fontanero estima dependen de ciertos factores como la experiencia, la cartera de clientes, la zona en la que se trabaje, lods gastos y las horas dedicadas. Aún así existen datos que corroboran que hya oficios que cuesta encontrar.

Los empelos que más cuesta encontrar

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) señala en su informe 'El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026' que los profesionales como electricistas, fontaneros, albañiles, soldadores, conductores de camión y distintos perfiles industriales se sitúan entre las profesiones que aparecen de manera recurrente entre las de mayor dificultad de cobertura.

El problema no queda ahí, también llega a las empresas. En el cuarto trimestre de 2025, las empresas españolas declararon 95.340 puestos de trabajo vacantes. De ellos, 43.495 llevaban al menos 90 días sin cubrir.

El SEPE no explica esto basándose en que hay una ausencia de ganas de trabajar. Identifica como factores clave la escasez de candidatos con las cualidades necesarias, las condiciones laborales que se ofrecen, los problemas de movilidad geográfica la organización del trabajo y, especialmente en algunas profesiones, el envejecimiento de las plantillas y la falta de relevo generacional.