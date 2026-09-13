Guía útil para los viajes del Imserso: estos son los tres tipos de destinos, sus precios y las fechas de reserva

Después de varias décadas de trabajo, la jubilación abre para muchas personas una etapa con más tiempo para el descanso, la familia y aquellas aficiones que durante la vida laboral quedaron en un segundo plano. Entre ellas, viajar continúa siendo uno de los planes preferidos por buena parte de los pensionistas.

Precisamente para facilitar que los mayores puedan conocer nuevos destinos a precios más asequibles, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) vuelve a poner en marcha su programa de turismo para la temporada 2026-2027. En esta edición se han habilitado 879.213 plazas, repartidas entre diferentes modalidades y puntos de la geografía española.

La comercialización de los viajes arrancará el lunes 14 de septiembre de 2026 y la oferta se divide en tres grandes categorías: costa peninsular, costa insular y turismo de escapada. Cada una cuenta con diferentes duraciones, destinos y precios.

Zona Costa Peninsular

La modalidad con mayor número de plazas es la destinada a las costas de la Península. Incluye estancias de ocho y diez días en Catalunya, Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana y concentra un total de 440.284 plazas, lo que supone el 50,1% de toda la programación.

Entre los destinos disponibles aparecen algunos de los principales enclaves turísticos del litoral español:

Costa de Almería : destaca por espacios naturales como el Parque Natural de Cabo de Gata y por sus playas, una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

: destaca por espacios naturales como el Parque Natural de Cabo de Gata y por sus playas, una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Costa de Cádiz : combina kilómetros de litoral con patrimonio histórico y una destacada oferta gastronómica.

: combina kilómetros de litoral con patrimonio histórico y una destacada oferta gastronómica. Costa de Granada : ofrece temperaturas suaves y un paisaje marcado por la cercanía entre el Mediterráneo y las zonas montañosas.

: ofrece temperaturas suaves y un paisaje marcado por la cercanía entre el Mediterráneo y las zonas montañosas. Costa de Huelva : sus playas y espacios naturales convierten este punto de Andalucía en una opción especialmente orientada al descanso.

: sus playas y espacios naturales convierten este punto de Andalucía en una opción especialmente orientada al descanso. Costa de Málaga : uno de los principales núcleos de la Costa del Sol, con numerosas playas, actividades de ocio y una amplia infraestructura turística.

: uno de los principales núcleos de la Costa del Sol, con numerosas playas, actividades de ocio y una amplia infraestructura turística. Costa de Barcelona : permite combinar jornadas junto al mar con visitas culturales, arquitectura y las posibilidades de ocio propias de una gran ciudad.

: permite combinar jornadas junto al mar con visitas culturales, arquitectura y las posibilidades de ocio propias de una gran ciudad. Costa de Girona: la Costa Brava reúne pequeñas localidades costeras, calas y acantilados que conforman uno de los paisajes más reconocibles del litoral catalán.

Respecto al coste de estos viajes, los precios parten de 309,22 euros con transporte incluido y de 224,63 euros sin transporte, aunque la cantidad final puede variar dependiendo de las fechas elegidas y de la temporada.

BARCELONA, 18 de julio de 2023: Un bañista se protege del sol en la playa de la Barceloneta. Meteocat y la AEMET han activado avisos en Catalunya debido a la llegada de una ola de calor. FOTO: Ángel García Martos / Ángel García Martos

Zona Costa Insular

Las islas vuelven a ocupar otro de los grandes bloques del programa de turismo del Imserso. Esta modalidad contempla viajes de ocho y diez días a Baleares y Canarias y reúne el 25,9% del total de las plazas ofertadas.

En Baleares se puede viajar a Mallorca, Menorca e Ibiza, mientras que la programación de Canarias incluye Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma. Las opciones abarcan desde destinos caracterizados por sus playas y calas hasta territorios donde predominan los paisajes volcánicos y los espacios naturales.

Los paquetes incorporan alojamientos seleccionados y diferentes actividades pensadas para el público sénior. En el apartado económico, los precios se sitúan alrededor de los 270,52 euros para los viajes a Baleares y los 464,72 euros en el caso de Canarias.

Una mujer toma el sol en la Playa de las Teresitas durante la reciente ola de calor que afecta a Canarias. / Andrés Gutiérrez

Turismo de escapada

La tercera modalidad está pensada para quienes prefieran desplazamientos de menor duración. El llamado turismo de escapada ofrece estancias de cuatro, cinco y seis días y amplía las posibilidades más allá de los destinos tradicionales de sol y playa.

Dentro de esta categoría se incluyen varias alternativas:

Circuitos culturales : recorridos organizados para conocer el patrimonio histórico, artístico y las tradiciones de diferentes puntos del país. Los precios se sitúan alrededor de los 312 euros .

: recorridos organizados para conocer el patrimonio histórico, artístico y las tradiciones de diferentes puntos del país. Los precios se sitúan alrededor de los . Turismo de naturaleza : viajes a espacios naturales y zonas protegidas en los que se combinan descanso y actividades como paseos o senderismo de baja dificultad. El coste ronda los 305 euros .

: viajes a espacios naturales y zonas protegidas en los que se combinan descanso y actividades como paseos o senderismo de baja dificultad. El coste ronda los . Capitales de provincia : escapadas urbanas dirigidas a descubrir la cultura, la gastronomía y las alternativas de ocio de distintas ciudades españolas. En este caso, los precios se sitúan en torno a los 132 euros .

: escapadas urbanas dirigidas a descubrir la cultura, la gastronomía y las alternativas de ocio de distintas ciudades españolas. En este caso, los precios se sitúan en torno a los . Ceuta y Melilla: viajes para conocer el patrimonio, la arquitectura y la diversidad cultural de las dos ciudades autónomas, con precios que rondan los 305 euros.

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De esta manera, la nueva temporada del Imserso vuelve a distribuir su oferta entre playa, naturaleza, cultura y viajes urbanos, con alternativas de diferente duración y presupuesto para tener una gratificante experiencia más lejana, o no, a Aragón. Los interesados pueden consultar todos los destinos, condiciones y características de cada modalidad a través de la página oficial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.