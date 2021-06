Dani Martín ha compartido con sus seguidores una extensa e importante publicación en sus redes sociales para normalizar la salud mental. El cantante, que estaba disfrutando de unos días de playa, explica que ha cogido un avión para ir al psiquiatra, al que se refiere como "un lugar maravilloso" y como su "paraíso" particular.

"Es el lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz", comenta el que fuera vocalista de El Canto del Loco, que por otro lado, asegura que "merece la pena encontrar lugares donde uno se siente que está trabajando y aprendiendo". "Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas", añade.

Martín pretende que su mensaje llegue a otras personas que puedan necesitar ayuda, sea por el motivo que sea: "Yo voy al psiquiatra, tal vez pueda servirle a alguien". "No me considero ni referente, ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida, ni historias de esas", escribe el artista.

En la publicación, apunta que no tiene "ninguna enfermedad mental diagnosticada". "Estoy muy bien. Con cariño os digo, eviten preguntarme 'pero Dani, ¿estás bien?', 'pero, ¿qué te ha pasado?'. Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer", admite.

El madrileño finaliza con un alegato a favor de los psiquiatras: "No solo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, llenos de cosas desordenadas, mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos".