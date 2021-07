A sus 20 años, Willow Simith no solo es la princesa 'cool' de la generación Z sino también una auténtica rockera que lo da todo sobre el escenario. El pasado fin de semana, coincidiendo con el lanzamiento de su último disco, 'Lately I feel everything', la hija pequeña de Will y Jada Pinkett Smith ofreció un concierto virtual a través de Facebook Live que remató con una versión rock de 'Whip my hair', el primer éxito que la dio a conocer más allá de sus apellidos en 2010, cuando solo tenía 9 años.

Casi al final de la canción, cogió una guitarra, se sentó y dejó que una compañera del equipo le pasara la moto por su redonda melena afro.

Todo un cambio de 'look' sorpresa en directo que, sin embargo, la también modelo, actriz y bailarina ya ha protagonizado antes.

El 'look' de los momentos importantes

"Esta es la tercera vez en mi vida que me afeito el cabello", ha explicado después en las redes. "Siempre lo hago en los mejores momentos de mi vida, cuando las cosas realmente cambian. Y este, definitivamente, es uno de esos momentos", ha asegurado una de las jóvenes promesas e icono del empoderamiento femenino.

En una entrevista entre bastidores, también ha hablado a sí de la canción con la que debutó hace más de una década: "Cuando hice 'Whip my hair', realmente no sabía que era algo importante porque solo estaba expresando mi alegría, y solo me estaba expresando a mí misma". Después de tantos años, la copresentadora del programa 'Red Table Talk, junto a su madre y su abuela, parece que por fin se ha reconciliado con la canción de su debut. "La idea central de 'Whip My Hair' es la idea central de toda mi música, el género puede que cambie, pero la idea central siempre es la misma", ha recalcado la artista.

Sin embargo, esto no ha sido lo más comentado de su última actuación, sino su rapada en directo:

Willow Smith rapándose el pelo después de cantar 'Whip My Hair' = legendary behavior. pic.twitter.com/fs4inWFnv8 — ⛓ next level Alfi ⛓ (@nextlevelalfi) 17 de julio de 2021

En marzo del 2020 Willow se dejó rapar la cabeza por su novio, el músico Tyler Cole, dentro de una caja de vídrio durante una 'performance' de 24 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

Pero no era la primera vez que la joven cortaba de raíz sus rastras, y de paso, sus fantasmas. Más de una década antes, ya había compartido cartel con su padre en 'Soy leyenda' (2007), se había convertido en la artista más joven que firmaba con Roc Nation, el sello del marido de Beyoncé, y había colocado 'Whip my hair' en el número 11 del Billboard Hot 100 y en un éxito de Youtube. Demasiado para alguien de casi 10 años. Tras acabar su primera gira se afeitó la cabeza (y comenzó a autolesionarse: "Era la manera perfecta de rebelarme", explicó luego).

El mismo peinado que su madre

La última rapada de Willow coincide con el mismo 'peinado' que acaba de estrenar su madre. Pero la actriz Jada Pinkett lo ha hecho por otros motivos.

Desde hace muchos años la actriz de 'Matrix' lleva el pelo con un elegante estilo 'pixie' cortito. Ella misma explicó en 2018 a la revista 'People' que llevaba tiempo luchando contra la pérdida de cabello. Ahora, ha decidido decirle adiós al pelo que le quedaba rapándose al cero para empezar de nuevo.

“Willow me empujó a hacerlo porque era tiempo de dejar ir”, ha escrito la artista, de 49 años en su cuenta de Instagram.