Manuel Burque se ha convertido este jueves en uno de los protagonistas de las redes sociales por una denuncia que se está haciendo muy viral. El actor y presentador de 'Radio Gaga' (#0 de Movistar+) ha contado en su cuenta de Twitter la odisea que ha vivido para cancelar y reclamar por un servicio que le ofrecieron como un supuesto regalo cuando compró su último teléfono móvil el pasado mes de septiembre: "Creo que me han estafado".

Pues creo que me han estafado. Os voy a pedir que compartáis mucho este hilo por 2 razones. Que no caiga ninguna otra persona y por si puedo recuperar algo. 🙏Sobre la estafa de @HubsideES a la que contribuye @Fnac_ESP. Citaré mucho a @HubsideES para que no se os olvide. — Manuel Burque (@manuelburque) 12 de agosto de 2021

"Pillé un seguro. Siempre me han salvado los seguros y este es el que ofrecían. Pero venía con regalo obligatorio envenenado: en mes gratis plataforma de no se qué cosas web que ni siquiera quería usar. Al mes estoy seguro que llamé para cancelarlo (luego entenderéis el "estoy seguro"). Porque era algo que no iba a usar para nada. La verdad es que soy muy despistado en general y no comprobé en el banco si se había cancelado y me seguían cobrando", empezó narrando Burque en su viral hilo.

Meses después, la compañía, que creía que era el seguro, le llama para informarle, que no para preguntarle, que le ampliaban el servicio a una tarifa mucho más cara, algo a lo que se negó tajantemente: "Después de unos meses (no muy buenos por temas personales en los que he estado más desconectado) descubro que llevo desde mayo pagando 90 euros al mes por lo que yo pensaba que era el seguro. Pero no era el seguro, era la plataforma aquella que no quería".

"Llamo y me dicen que cambiaron el contrato automáticamente. Que me mandaron un SMS y un mail para informarme (no hay ni rastro), y que me llamaron y no cogí. Y por lo tanto, dieron por hecho que el cambio a una tarifa 4 veces más cara. Firmé una tarifa que se llama Exclusiv. Es para alojar páginas web: 24,90 al mes. En mayo me cambian sin permiso a Hubside Intensiv normal en un pago bimensual de 44,99. Es decir, 2 veces al mes. Vamos que son 90 euros al mes. De 24, 90 a 90. Pero ojo, no se quedan ahí. ¡A final de junio me vuelven a cambiar sin avisar! A Hubside Intensiv + por 49,99 bimensual. Esto es: 99 euros al mes. De 24,90 a 99 sin pedir autorización… en teoría. Porque en la practica me negué, pero no han querido registrarlo", explicó el cómico.

Además de asegurar que no encontraba ninguna de estas tarifas en su página, Manuel Burque les recuerda a la compañía que se dio de baja de este servicio que no utilizó en octubre, siendo contestado que no les constaba su llamada y que le llamaron y no se lo cogieron: "Y no tiene un servicio de atención telefónica para este tipo de reclamaciones y no puedo reclamarle a ningún ser humano. Te dan un mail y que vayas con dios. Con lo cual, doy por hecho que perderé los casi 500 euros de un servicio que ni sabía que tenía".

"Imagino que no me van a devolver el dinero de ninguna manera. Ojalá este hilo prenda y reaccionen. Pero lo dudo. Eso sí, no caigáis vosotros en la que yo he caído. Si compráis algo, no os dejéis llevar por lo sugerente del seguro. Porque os van a colar. Cito a algunas asociaciones de consumidores y al ministerio de consumo. Yo he caído y tengo solvencia. Pero imagino que, por ejemplo, habrá gente mayor que ha caído y no se ha dado cuenta", concluye el locutor de 'Buenismo bien' (Cadena SER) en este hilo de Twitter.