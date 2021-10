La modelo y actriz Emily Ratajkowski, conocida por su papel en la serie iCarly y en la película Gone Girl, ha denunciado públicamente al cantante Robin Thicke por acoso sexual. Los hechos, que sucedieron durante la grabación del videoclip Blurred Lines, están recogidos en su libro ‘My body’, que se publicará el 19 de octubre.

Según el relato de Ratajkowski, Thicke había aprovechado que ella estaba en topless para tocar sus pechos. “Sentí como las manos de un extraño me rodearon por detrás y tocó mis pechos desnudos”, narra en la publicación. El impacto fue tal que, explica, no reaccionó como debería, ya que únicamente “hice un gesto con la barbilla y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, mientras sentía la humillación invadiéndome”.

Robin Thicke, que estaba borracho, se disculpó tímidamente y sonrió de forma burlona mientras la miraba a través de las gafas de sol. Tuvo que intervenir Diane Martel, la directora del videoclip, y que ha confirmado los hechos.

Blurred Lines nunca estuvo exenta de polémica. Cuando se publicó en 2013, la canción fue tachada de machista y misógina, y se la criticó por hacer apología de una agresión sexual. Por otro lado, la canción fue denunciada por plagio por los herederos de Marvin Gaye por el parecido con el tema Got to give it up.

No es la primera vez que Emily Ratajkowski denuncia una agresión sexual. En 2020 expuso que el fotógrafo Jonathan Leder había abusado de ella en una sesión de fotos que tuvo lugar en casa de él.