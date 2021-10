Paz Padilla ha visitado esta tarde el plató de 'Los teloneros' para hablar de su libro 'El humor de mi vida', que está arrasando en ventas y cuenta con su propia adaptación teatral. Durante su paso por el programa de Cuatro, la presentadora de 'Sálvame' también se ha pronunciado sobre las críticas que recibe a menudo en Twitter. "A palabras necias, oídos sordos", ha comenzado diciendo.

La humorista se ha explayado más y se ha referido de esta forma a las personas que le atacan desde el anonimato: "Yo pienso que solo te puede hacer daño quien quiere hacerte daño y quien tú permitas que te haga daño. Si es alguien que no me conoce… Yo siempre pienso que para esa persona, vivir 24 horas con él mismo debe de ser duro".

"Yo siempre digo que Twitter es una mierda y seguiré diciéndolo siempre. Una verdadera mierda", ha añadido, dejando clara su animadversión hacia la aplicación del pájaro azul. Marisol Galdón, que ha regresado a televisión como colaboradora del programa de Antonio Castelo y Miguel Lago, compartía una opinión muy distinta: "Ay no, por favor, a mí me ha ayudado muchísimo”.

"Pues para ti, pero para mí me parece lo más desastroso del mundo", ha replicado Paz, que considera que "solo hay haters y gente que odia a todo el mundo". Una afirmación que ha provocado la sorpresa de Galdón y también de Carmen Lomana, ya que consideran que no todo es negativo en la popular red social.

"La gente se esconde detrás de un nick. Tú puedes insultar y agredir cuando eso es un delito. Me parece que hacen apología de una delincuencia que agrede mucho y sobre todo a la gente joven. Me parece que debería haber filtro", ha argumentado la invitada.

Después de que Galdón recordara que existe la "libertad de expresión", Paz ha zanjado el tema: "Eso no es libertad de expresión. Insultar es insulto, agresión, amenaza. Yo he puesto muchas denuncias pero aquí no pasa nada. Libertad de expresión es decir que no te gusta mi trabajo, pero insultar no es libertad de expresión".