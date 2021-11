Pilar Rubio ha presentado este miércoles su libro, 'Mi método para llevar una vida saludable', y lo cierto es que hemos visto a una mujer llena de vida e ilusión. La reportera y colaboradora de televisión nos ha hablado de su nueva vida y nos ha confesado cómo está viviendo este momento tan importante para ella.

La mujer de Sergio Ramos nos ha confesado que intentará llegar al partido debut de Sergio Ramos en Manchester: "Todo se intentará porque todavía no soy Dios que está en todas partes, pero voy a intentar llegar a todo". Y es que hoy es uno de los días más importantes para el futbolista y para ella, que es su pilar fundamental.

La presentadora asegura que aun no saben que harán en Navidad: "No lo sé porque creo que habrá varios días de vacaciones y yo creo que termino el hormiguero la última semana de diciembre y a partir de ahí nos plantearemos que hacer. También te digo una cosa y es que con cuatro niños es como que la logística es mucho más complicada entonces tampoco quiero poner muchas esperanzas en que vaya a hacer grandes cosas, pero ya simplemente estar con mis hijos y poder dedicar tiempo a estar en familia no necesito más".

En cuanto a los problemas psicológicos que ha tenido su excompañero en 'Sé lo que hicisteis', Ángel Martín, la mujer de Sergio Ramos le dedica unas bonitas palabras: "Ángel es una persona maravillosa, súper inteligente y evidentemente supongo que como todos tiene épocas en las que estamos un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero él seguro que ha sabido gestionarlo".

Pilar Rubio ha presentado su libro 'Mi método para llevar una vida saludable' y ha confesado qué significa este trabajo para ella: "'Mi método para llevar una vida saludable' son las pautas que yo sigo y que me han funcionado y que quería compartir con todas las mujeres. Es un libro que está pensado para todas las mujeres en cualquiera de sus etapas desde que empezamos a tener la regla hasta que estamos en la época de la menopausia. Engloba a todas las mujeres porque cada una necesita cosas distintas y la nutrición, el deporte, el conocernos a nosotras mismas cambia según la etapa en la que estemos".

La colaboradora de televisión está convencida de que: "Lo que falta es información sobre nosotras, no nos conocemos, y yo te hablo desde la experiencia. Poco a poco he ido conociéndome porque he tenido la suerte de rodearme de los grandes profesionales en todos sus campos tanto a nivel de nutrición, de entrenamiento y deporte, de mi fisio que me ha acompañado en todos mis embarazos y recuperaciones postparto y al final el englobar todas esas disciplinas a parte del cuidado mental, es lo que ha conseguido que por lo menos yo sea una persona más feliz y esa felicidad, y esos recursos que he tenido al conocer esta gente tan maravillosa, me ha servido para compartirlo con el resto de las personas".

Gracias a las redes sociales, Pilar Rubio se ha dado cuenta de muchas cosas y eso le ha llevado a reflexionar: "Tengo un feedback muy directo con las chicas en redes y recuerdo que durante el confinamiento me decían que entrenamiento más bueno porque yo estaba embarazada durante el confinamiento y todo lo que yo iba haciendo para mantenerme en forma y activa e ir preparándome para el parto, pues lo iba compartiendo. Vi que las mujeres tenían una falta de información importante y yo tenía el acceso a esos recursos para poder compartirlos y es lo que he querido, compartir todo lo que funciona a las personas que no tienen un acceso a ello".

La influencer nos ha desvelado qué rutina no es la que lleva a cabo: "Lo único que me falla y te lo voy a decir es que hay una cosa que yo no llevo a rajatabla que es el descanso y debería porque es súper importante. El descanso es el entrenamiento invisible que es importante para resetear, para sacar toda la basura del cerebro, todo lo que no necesitamos y hemos acumulado durante el día pues por la noche se resetea y se limpia todo y te renuevas. Yo no puedo".