En tiempos de influencers y actrices reconvertidas en embajadoras de firmas de lujo, Heidi Klum sigue triunfando como modelo y no parece tener ninguna intención de retirarse.

Pero además la alemana, de 48 años, se ha convertido en un personaje televisivo gracias a sus colaboraciones en exitosos programas como ‘Germany's Next Top Model’ y ‘American's Got Talent’.

Esta semana, la ‘top’ acudió como invitada al ‘talk show’ de Ellen DeGeneres y, una vez más, dejó al público con la boca abierta al contar una anécdota sobre el valor de sus piernas.Klum desveló que una de las partes que más le gustan de su cuerpo son sus extremidades inferiores e incluso añadió: “Creo que las piernas son una parte muy sexi”.

Por este motivo, hace ya años, las aseguró en algo más de un millón y medio de euros, explicó. Pero si esto no era lo suficientemente llamativo detalló que una de sus piernas está asegurada por un valor más alto que la otra, lo que dejó pasmada a la propia presentadora.

Con esta confesión no es de extrañar que tras su paso por el plató de ‘The Ellen DeGeneres Show’, las piernas de la maniquí se convirtieran en ‘trending topic’.

Klum explicó que su idea era asegurar cada una de sus piernas por un millón de euros, pero el agente del seguro decidió darle un valor inferior a una de sus extremidades por tener una pequeña cicatriz.

“Cuando era pequeña me caí con un vaso en la mano y me corté la rodilla izquierda”, especificó en el programa. “Casi siempre que tengo sesión de fotos, me pongo crema bronceadora con color para que no se vea la marca”, prosiguió entre risas.

Finalmente, la compañía aseguró la pierna derecha de Klum por un millón de euros, mientras que la izquierda la valoró por una cantidad algo inferior, 800.000.

Pero Klum no es la única ‘celebrity’ que ha asegurado sus piernas o alguna otra parte de su cuerpo con una póliza millonaria.

Muchos deportistas de élite y jugadores de fútbol tienen bien aseguradas sus extremidades de acero. Así, Cristiano Ronaldo estimó que sus muslos y el resto de sus extremidades inferiores valen 100 millones de euros.

Estrellas de la música también han puesto precio a sus bienes más preocupados. Por nada menos que 70 millones, Mariah Carey decidió salvaguardar su voz y sus extremidades. Según contó la cantante en televisión: “Cuando empecé a trabajar para Gillette, me di cuenta que mis piernas eran valiosísimas”.

Desde hace años circulan asimismo muchas leyendas urbanas en torno a las partes del cuerpo que tiene aseguradas Jennifer López. La reina del Bronx tiene claro que sus piernas y su trasero le aportan grandes ingresos y por eso cuando llegó a la cúspide de la fama decidió asegurarlos en casi 6 millones de euros.

La voz de Taylor Swift no tiene precio, pero en vez de asegurar sus cuerdas vocales, que al fin y al cabo son su instrumento musical, la cantante y compositora country decidió proteger sus largas piernas a través de una póliza de 40 millones, alegando que gracias a ellas había logrado una mayor popularidad entre el público. De hecho, sobre el escenario siempre viste minifaldas y ‘shorts’.

Rihanna también considera que sus piernas son uno de sus activos más importantes. La estrella de Barbados las aseguró por un millón de euros. La intérprete confesó tiempo atrás a ‘People’ que con la ayuda de su entrenador personal cuida a diario el resto del cuerpo, aunque admitió que está obsesionada con sus piernas.