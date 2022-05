Este viernes, 4 de mayo, se celebra el Star Wars Day, trending topic mundial en Twitter gracias a los millones de fans de una de las sagas más famosas de la historia. Contrariamente a lo que se pueda pensar, la elección de esta fecha para honrar a la serie fantástica iniciada por George Lucas no coincide con el aniversario de su estreno.

El festejo tiene su origen en la publicación de un mensaje publicitario en el London Evening News tal día como hoy de 1979, con el que el partido conservador británico felicitó a Margaret Tatcher, por haberse convertido en primera ministra del Reino Unido. "May the 4th be With You, Maggie. Congratulations" ("Que el cuatro te acompañe, Maggie. Felicidades"). El juego de palabras ("Día 4 de mayo" (May the fourth) y "fuerza" (force), que es el lema de Star Wars ("que la fuerza te acompañe").

Posteriormente, los fans difundieron la celebración a través de las redes sociales, tras popularizarse un curioso meme de un tuitero anónimo -a mediados de la década del 2000- que hacía alusión a una de las frases más célebres de la saga: "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe"). El mensaje ha calado tan hondo que desde entonces el 4 de mayo todos los fans tienen la oportunidad de ser originales en las redes sociales y colgar los memes más imaginativos en honor a La guerra de las galaxias (algunos ejemplos, al final de estas líneas).

Lo que comenzó como una broma al final se ha convertido en una celebración oficial adoptada por Lucasfilm. En la página oficial de Star Wars se expone toda una agenda de actos y homenajes para celebrar la jornada por todo lo alto.

