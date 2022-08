Un mes después de su primer enlace, Jennifer López y Ben Affleck preparan una segunda celebración, una fiesta de tres días que comenzará el próximo viernes 19 de agosto y durará hasta el domingo 21. La finca privada que el actor posee en Riceboro, Georgia, albergará el gran evento, al que acudirán los familiares y amigos más cercanos a la pareja.

Su primera boda tuvo lugar en una capilla de Las Vegas, y se desarrolló en total secreto. Entre los invitados solo se encontraban sus hijos y las personas con las que casualmente coincidieron en la iglesia, pero esta vez el matrimonio ha querido compartir la alegría de su unión con sus allegados más próximos.

El famoso organizador de bodas Colin Cowie, conocido por planear las nupcias de innumerables celebridades estadounidenses, será quien esté al cargo de la agenda de la gran fiesta, que incluye una cena-ensayo el viernes; la ceremonia principal, que tendrá lugar el sábado, y un pícnic con parrillada, que clausurará la celebración el domingo.

En lo que se refiere a los invitados, la lista incluye algunos reconocidos nombres como el de Matt Damon, gran amigo del novio; el presentador de televisión Jimmy Kimel; el hermano actor de Ben, Casey Affleck y la intérprete Drea de Matteo, entre muchos otros.

Parece ser que Jennifer Lopez podría haber elegido para la ocasión un diseño de alta costura de Ralph Lauren para su vestido, aunque esto no está todavía confirmado y habrá que esperar a que la propia artista lo anuncie a través de On the JLo, su página web oficial, donde también comunicó la noticia de su primera ceremonia en Las Vegas y compartió con sus fansalgunas fotos del enlace.