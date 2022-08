Sofía Suescun habla sin tapujos de los problemas de salud que padece una integrante de su familia. La ganadora de 'Gran Hermano 16' ha desvelado en una entrevista publicada en la última edición de la revista Lecturas que Maite Galdeano padece cáncer de sangre: "Puede morir en cualquier momento".

Esta es la primera vez que la influencer habla de la grave enfermedad que parece su madre y que nunca ha querido contarle a nadie hasta este momento, revelando algunos detalles de esta: "Le salió muy pronto, a los 37 años".

“El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Esto no avisa", asegura Suescun en esta entrevista, añadiendo que su madre es su "todo": "No he querido pensar más de la cuenta porque se me caería el mundo encima. Me quedaría muy sola, no me imagino una vida sin ella".

Además de desvelar la grave enfermedad de su madre, Sofía Suescun también ha hablado cómo es su vida laboral alejada de los platós de televisión, no descartando su regreso a ella: "En las redes sociales estoy ganando infinitamente más que en la tele, pero no me cierro a volver si el proyecto me gusta".

Por otro lado, la también ganadora de 'Supervivientes' ha mostrado el interior de su casa, un sueño hecho realidad tan solo 6 años después de darse a conocer en 'Gran hermano': "Cuesta un millón (de euros) y ya está pagada".

Maite Galdeano acusa de plagio a WRS (Eurovisión 2022)

Las declaraciones de Sofía Suescun llegan después de que Maite Galdeano visitase el plató de 'Sálvame' para hablar de Raquel Lozano, amiga especial de Omar Sánchez y su excompañera en 'GH 16'. Además de ello, también hemos visto a la de Pamplona acusar de plagio a WRS, el representante de Rumanía en Eurovisión 2022, mostró su enfado ante Núria Marín en 'Socialité': "La cosa es que la han copiado y la cantan. Eso no se hace a una artista como yo. Pedidme permiso, contad conmigo", confesó muy molesta y convencida de que lo que estaba diciendo era absolutamente cierto.

"Me habéis copiado la canción, me parece bien porque os ha gustado y eso es muy bonito y a todo el mundo le gusta. Pero jolín, llámame, llámame. Podemos hacer un equipo bueno, sabéis que tengo una buenísima voz y un buen cuerpo y lo estoy petando en TikTok y la pasta va a salir como un bizcocho enorme. Espero vuestra respuesta", le expresó en directo.

Lejos de quedarse callado, WRS reaccionó a las acusaciones de plagio que Maite Galdeano y subió un viral vídeo en el que responde a las palabras de la exconcursante de realitys como 'Gran Hermano' y 'La casa fuerte', entre otros'.

"Alguien me ayuda a entender", afirma el cantante rumano en dicha publicación en la adjunta un vídeo en el que aparece con una cara de incomprensión total después de escuchar las palabras de Galdeano y su canción, que, supuestamente, ha sido plagiada por su parte.