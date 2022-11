Los bombazos del corazón de esta semana no los encontrarás en las revistas de papel couché, sino en el episodio 10 del pódcast 'Mamarazzis' que Laura Fa y Lorena Vázquez han emitido este miércoles. Las periodistas han contado un montón de exclusivas, a cual de ellas más jugosa. ¿Por cuál comenzamos? Te damos tres titulares para ir abriendo boca: Gerard Piqué no vivirá en casa de Shakira cuando vaya a ver a sus hijos a Miami ni la artista se irá de Barcelona después de Navidad, tal y como apuntan diferentes informaciones. Las expertas en la (ex)pareja han desgranado todos los detalles del acuerdo que pone punto y final a la separación más mediática del año. ¿Quieres más? Pues resulta que el 'cuore' de Risto Mejide no está tan roto como pensábamos tras su divorcio con Laura Escanes y el publicista ya tiene una nueva amiga especial. Otra pista: es muy joven.

"¿Qué vamos a hacer si somos las primeras en saberlo todo sobre Shakira y Piqué?", ha bromado Fa antes de desmenuzar a golpe de primicia el convenio regulador de guarda y custodia sobre los hijos que han pactado la cantante y el ya exfutbolista. Ese era el principal conflicto de las negociaciones entre ambos y finalmente la artista se llevará a los niños a Miami en 2023. Pero no será después de Navidad, tal y como apuntan diferentes informaciones. Decisión unilateral de Shakira Fa ha concretado que el acuerdo firmado permite a Shakira tomar la "decisión unilateral" de irse de Barcelona. Sin embargo, ese deseo está condicionado a un factor muy importante para la de Barranquilla: la salud de su padre. William Mebarak, de 91 años, ingresó en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona el pasado 22 de octubre y este martes recibió el alta médica unas horas después de que transcendiera el acuerdo por los menores. En ningún momento se han conocido los motivos de su hospitalización, pero Vázquez ha concretado que su estado de salud es "muy delicado" y que lo sigue siendo fuera del hospital. "La marcha de Barcelona está totalmente condicionada a la salud de William, a si podrá viajar o no", ha revelado la 'mamarazzi'. Convenio válido en Estados Unidos Shakira quiere dejar todo atado y bien atado. Por eso, el convenio regulador tendrá validez ante la justicia de Estados Unidos. Para eso, un juez estadounidense tendrá que verificarlo y este trámite puede tardar entre dos y cuatro meses, han explicado las periodistas. "A partir de ese momento, todo lo relacionado con la custodia de sus dos hijos se dirimirá en el otro lado del Atlántico", ha afirmado Fa. Piqué y Shakira han pactado, entre otras cosas, que el exfutbolista podrá ver a sus hijos 10 días al mes. Eso sí, en Miami. Por eso, se ha hablado de que Shakira le abra las puertas de su casa o le pague el hotel donde se aloje. Nada más lejos de la realidad: "El entorno del ya empresario asegura que buscará su propio domicilio en la ciudad estadounidense", ha concretado Fa. Eso sí, "Piqué no planea irse a vivir a Miami", ha puntualizado. Las 'Mamarazzis' han dado más detalles de cómo se repartirán las Navidades más allá de la próxima, en la que se alternarán la custodia al 50%, siguiendo el calendario de la Generalitat. En las siguientes, se repartirán en un 66% para el exdeportista y el resto para la cantante para asegurar que el progenitor disponga de "tiempo de calidad" con Milan, de nueve años, y Sasha, de siete. Las exclusivas sobre el convenio de guarda y custodia de los hijos de Shakira y Piqué no acaban aquí. Laura Fa ha avisado de que este sábado sacará otra en la columna semanal que las 'Mamarazzis' escriben en EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. Está relacionada con ellos, pero la protagonista es Clara Chía, la actual pareja del empresario, que se ha asegurado que ella conste en el convenio de guarda y custodia. Risto Mejide liga por Instagram No nos hemos olvidado del tercer titular que os hemos avanzado al principio de esta noticia. Risto Mejide y Laura Escanes han roto peras y el nuevo amor, rollete o lo que sea que tenga de la 'influencer' con Álvaro de Luna es seguido de cerca. Pero si hacemos la vista atrás, cabe recordar que ambos se conocieron Instagram. "Risto envió globos sonda a diferentes chicas que le gustaban y la 'influencer' respondió. Le atrajo de ella que escribía muy bien", ha recordado Fa. Pues bien, el publicista ha vuelto a utilizar el mismo 'modus operandi' y "sus amigos hablan alegremente de que ha iniciado una relación incipiente con una chica bastante joven y que habría conocido por Instagram", ha asegurado Vázquez. Toma ya, hay que ver qué rápido juntan las piezas rotas del 'cuore' algunos y algunas.