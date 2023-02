Cristina Pedroche está viviendo la etapa más especial de su vida. Será en poco más de cuatro meses cuando la presentadora de a luz a su primer hijo con Dabiz Muñoz y, después de compartir con sus tres millones de seguidores en redes sociales los miedos, ilusiones e incertidumbres que está sintiendo desde que supo que estaba embarazada y comenzó a notar los primeros cambios en su cuerpo, ahora ha revelado el sexo del bebé que espera.

Es una niña, como ha anunciado en una conmovedora carta dirigida a su pequeña que es una auténtica declaración de amor y en la que la madrileña promete a su hija que se dejará la piel por ser para ella la mejor madre del mundo.

"No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Yo siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos, pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir", ha comenzado uno de los textos más sinceros que ha compartido nunca en el que, con la sensibilidad a flor de piel, Cristina reconoce el pavor que siente ante el nacimiento de su niña, a la que no sabe si podrá proteger igual de bien que está haciendo ahora: "A veces tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca. Me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte".

"Pero como eso no es posible" continúa,ha dado a su hija su palabra de que "va a ser la mejor madre del mundo": "Te lo voy a dar todo. Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor. Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe" promete, confesando entre líneas que por su pequeña sería capaz de cualquier cosa, incluso de hacer algo que ha repetido en numerosas ocasiones desde que conoció a Dabiz Muñoz que se le da fatal, como cocinar.

"Pero sobre todo te juro que siempre tendrás a tu madre cuando la necesites. Te voy a dar todos los cariños y besos del mundo" añade, admitiendo que "me deshago en la idea de poder mirarte y abrazarte.De alimentarte con mi propio cuerpo".

Una emotiva carta que termina revelando que, aunque todavía "queda bastante" para que llegue ese momento de poder darle el pecho a su hija - hasta ahora no se había pronunciado acerca de si optaría por la lactancia materna - "cada día que pasa estoy más cerca de poder acariciarte. De momento espero que te estén gustando las canciones que te pongo, como las bailo para ti y todo lo que te cuento cada día".

"Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero hija" concluye, anunciando de la manera más inesperada, natural y emocionante, que espera una hija y que ya ha superado el ecudor del embarazo, revelando así que será a mediados de julio cuando de a luz a una niña cuyo nombre no ha desvelado por el momento.