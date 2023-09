El actor español Rodolfo Sancho aseguró este sábado a EFE que se marcha "tranquilo" de Tailandia, donde ha estado casi una semana para visitar a su hijo, Daniel Sancho, en prisión provisional por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, debido al buen trato de las autoridades.

"Estoy gratamente sorprendido, me he quedado muy tranquilo (...). Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable , que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país" explicó Sancho aún desde Bangkok, antes de viajar a España este sábado.

El actor, de 48 años, llegó el pasado domingo a Tailandia y visitó a su hijo en la prisión de miércoles a viernes en la isla de Samui, donde Daniel Sancho cumple prisión provisional desde el pasado 7 de agosto.El joven, de 29 años, fue detenido el pasado 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, que tuvo lugar tres días antes en la isla turística de Phangan, vecina de Samui (sur de Tailandia).