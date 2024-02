Bertín Osborne, una de las figuras que más están de actualidad tras toda la polémica por su supuesto hijo con Gabriela Guillén, sorprendió a todos recientemente en un concierto de Alicante dejando la puerta muy abierta a dejar la televisión muy pronto porque, en palabras textuales, está "hasta los huevos".

"Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos. Me divierte esto mucho más que la televisión. Ya me queda menos, ya me queda menos".

Cabe destacar que, en la actualidad, Bertín Osborne presenta 'El show de Bertín' en Canal Sur y Telemadrid. El programa producido por Proamagna ('Mi casa es la tuya', 'Joaquín el novato') está a punto de cumplir tres años y medio con importante datos de audiencias para la cadena andaluza, donde promedió un 12,4% de cuota de pantalla en su tercera temporada.

Toda la polémica en torno a su paternidad con Gabriela Guillén, tras decir que ayudaría pero que no se haría cargo, y haber pasado los peores días de su vida a causa del covid, ha hecho que el polifacético presentador y músico se haya planteado muy seriamente su futuro.

Ahora bien, parece que sus palabras no van en consonancia con sus actos. Pese a dejar la puerta abierta a retirarse, Bertín Osborne está negociando para ser uno de los fichajes estrella de 'Masterchef Celebrity', tal y como adelantó la revista Lecturas. De todos modos, habrá que ver si llegan a buen puerto porque, tras toda la polémica con Gabriela Guillén, sabe que su caché es elevado y que sería una de las estrellas del programa de cocina.