Alejandra Rubio da la cara por Carlo Costanzia tras sus imágenes con otra chica

Nuevo quebradero de cabeza para Alejandra Rubio. Después de que el portal 'Informalia' publicase que había sido pillada comprando tres pruebas de embarazo en una farmacia de la capital con cara de preocupación, y de negar rotundamente que esté esperando un hijo junto a Carlo Constanzia tras un mes de relación, la pareja vuelve a estar en el punto de mira.

Ha sido el programa en el que colabora la hija de Terelu Campos el que ha emitido unas instantáneas del actor con una chica que no es Alejandra, captadas al día siguiente de que ambos regresasen de Málaga, donde disfrutaron de un fin de semana de lo más romántico, mientras la influencer se encontraba en las instalaciones de Mediaset trabajando.

Unas fotografías en las que se ve a un Carlo relajado y sonriente dando un paseo por el parque con una joven morena de trenzas y con su perra Mía, con la que su amiga y él jugaron mientras mantenían una conversación de lo más cómplices. Horas después de que estas imágenes hayan visto la luz, Alejandra y Carlo han reaparecido juntos en un conocido local de comida rápida de la capital, que abandonaron por separado.

Y mientras el actor, con muy mala cara, ha dado la callada por respuesta a su 'pillada' con una chica antes de regresar a dormir al centro de reinserción social de Navalcarnero, la nieta de María Teresa Campos no ha dudado en dar la cara por su novio.

Sobrepasada y confesando que "no puedo más" y que está "un poco hasta el gorro" de tanta polémica, Alejandra ha asegurado que no ha visto las imágenes de Carlo con su amiga, aunque ha dejado claro que no les da ninguna importancia: "De verdad, qué pereza, te lo digo en serio. Una guerra... Estamos fatal. Y mira que lo intentan ¿eh?", se ha lamentado.

"No voy a decir nada. Es que volvemos a lo mismo, no voy a dar más explicaciones de lo que hago con mi vida, lo que dejo de hacer, lo que hace Carlo, no" se ha plantado sin aclarar si conoce a la chica que aparece en las imágenes con su novio. "Por supuesto que confío en él, lo he dicho 150 veces ¿vale? A ver si queda claro y ya nos dejan un poco en paz" ha zanjado.

Nuevas informaciones

Sin embargo, y aunque no dejan de salir informaciones para desestabilizarlos, Alejandra no cree que haya una mano negra que esté intentando que rompan aunque tampoco le preocupa. "No soy de teorías de la conspiración, la verdad. Las motivaciones de cada uno no las entiendo. Yo sé cómo es mi vida" ha reconocido, confesando que lo que se dice sobre ellos "no es nuestra culpa, pero no nos deja hacer vida normal".

Por otro lado, también ha sido muy comentado que Terelu no nombrase a su hija al hablar de quién estuvo con ella durante su reciente ingreso hospitalario por neumonía. Una polémica que Alejandra ha zanjado muy enfadada: "Ay, por favor, otra más, otra más. De verdad, a mí no me tiene que dar las gracias, yo hago lo que tengo que hacer porque soy su hija. Yo tengo que trabajar y ya está. Si hubiera sido algo grave sería la primera que estaría ahí, ¿vale?", ha estallado.

Además, y tras las declaraciones de Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' -al que ha dejado claro que no tiene ningún mensaje que enviar- asegurando que su madre ha vuelto a fumar tras su grave problema de salud, Alejandra ha animado a Terelu a "que tome las medidas que tenga que tomar".