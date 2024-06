Bertín Osborne conoce a su bebé: este va a ser el nombre que va a llevar

Gabriela Guillén reaparecía este jueves, 24 horas después de lanzar un comunicado conjunto con Bertín Osborne en el que el cantante reconocía a su hijo y, para sorpresa de propios y extraños, se mostraba seria, esquiva y desubicada y, en lugar de la sonrisa que todos esperábamos tras llegar a un acuerdo con el cantante, daba la callada por respuesta a todas las preguntas de la prensa.

"Muchas gracias, no voy a comentar nada. Por eso hemos puesto el comunicado, para no dar más detalles. Es que no os voy a dar detalles" ha afirmado negándose a confirmar si han llegado al acuerdo tras hacerse las pruebas de ADN de modo privado o si, por el contrario, el cantante ha asumido la paternidad de su hijo sin someterse a ningún análisis.

"Ha visto una foto"

Una de las colaboradores de 'Así es la vida' ha podido hablar durante unas seis horas con Gabriela Guillén. Raquel Arias ha podido hablar con la ex de Bertín Osborne y ha querido aclarar todas las dudas en el programa. La colaboradora ha querido trasladar las palabras que le ha dicho Gabriela Guillén.

Raquel Arias ha podido contar la conversación con Gabriela Guillén, ya que ella le ha dado el permiso para que la compartiera. César Muñoz le ha pedido que se levantase para empezar a responder a algunas de las preguntas que todavía se generan para intentar zanjar el tema de la paternidad del bebé de Gabriela Guillén. Raquel Arias ha añadido más información y según las palabras de Gabriela, no habría un pacto de silencio como tal: "No hay ningún contrato entre ellos dos que no puedan hablar. Simplemente es un acuerdo porque hay un menor. Gabriela no descarta en algún momento poder contar el proceso o cómo se ha sentido".

También ha revelado que Bertín todavía no conoce al bebé: "Todavía no lo conoce. Doy por hecho de que alguna foto sí que ha visto de su hijo. Por último, ha zanjado el tema diciendo que el último paso sería ir al registro civil: "Tocaría el registro civil donde ya se manifieste que Bertín es el padre del hijo y le pondrían sus apellidos".