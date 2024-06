Jorge Javier Vázquez, en su "mejor momento", a punto de iniciar un nuevo proyecto

Jorge Javier Vázquez ha vivido diversos cambios de guion en su carrera profesional. Después de la cancelación de 'Sálvame', el presentador arrancó un nuevo proyecto sin sus excompañeros, 'Cuentos Chinos'. Tras su cancelación, el escritor regresó a la pequeña pantalla con 'Supervivientes: All Stars', compaginando su trabajo con su blog de la revista 'Lecturas'.

En sus artículos, Jorge Javier repasa la actualidad televisiva, pero también desata su faceta más personal. En este contexto, el comunicador ha querido explicar sus sensaciones tras iniciar un nuevo proyecto: 'El diario de Jorge'. El formato se emitirá en Mediaset, y está emocionado por afrontar nuevos retos.

"La gente de mi generación hemos sido testigos privilegiados de la demolición de una vida perfectamente estructurada y el nacimiento de otra en la que pocas cosas duran para siempre. Y ahí cabe tanto el trabajo como la pareja", comenzó explicando en su artículo. "En lo laboral, desde que llegué a Madrid en el año 1995, he tenido la fortuna de no estar nunca en paro.

Pero también puse de mi parte para ir avanzando: abandoné trabajos muy bien pagados porque me daba cuenta de que no me aportaban más que dinero. Y acerté", continuó argumentando.

Comparando su trayectoria inicial con su estado actual, Jorge Javier ha asegurado que está en el "mejor momento" de su carrera: "Si hay un momento en el que estoy disfrutando de mi profesión es este. Ya no vivo con la frustrante sensación de tener que demostrar algo. Lo que ves es el resultado de muchísimos años de dedicación y esfuerzo".